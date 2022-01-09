快訊／「靜昶守護」雙林奪全勝　民進黨：民眾期盼政治鬥爭落幕

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選及無黨籍立委林昶佐開票結果出爐，民進黨立委候選人林靜儀大勝國民黨立委候選人顏寬恒7千多票，罷昶案亦因同意票數未達門檻未通過。民進黨秘書長林錫耀今（9日）透過聲明表示，這次的選舉結果顯示，沒有正當性的罷免不會獲得民眾的支持，呼籲應盡快讓政治鬥爭落幕，朝野團結防疫，並稱「民眾對於無正當性的罷免舉動已經感到不耐煩，也不希望國家資源不斷浪費在這上面。」

▲林靜儀支持者揮舞旗幟，開票現場歡欣鼓舞。（圖／記者湯興漢攝）

林錫耀表示，首先要誠摯感謝這兩個選區的民眾，以及在本次補選過程中，所有積極投入輔選的黨公職。他也要代表民進黨，特別感謝台灣基進黨與前立委陳柏惟的全力相挺。林錫耀表示，這次的選舉結果顯示，沒有正當性的罷免不會獲得民眾的支持，台灣社會也用選票展現態度，民進黨要再次呼籲，選舉結束了，台灣社會應該儘速回復正軌，尤其台灣依然面臨疫情的挑戰，應盡快讓政治鬥爭落幕，朝野不僅要團結防疫，更要對於台灣接下來的經濟建設發展一起努力。

林錫耀表示，從中二選區補選結果可以看出，這次民進黨提名以及台灣基進黨共同支持的林靜儀醫師能獲得如此高的票數與支持度，代表鄉親對自己家鄉未來的發展有更高的期待，希望能夠由具有在地關懷、國際視野、溫柔堅定、專業認真的林靜儀醫師來為鄉親服務。這次補選的結果，也讓林靜儀順利接過前立委陳柏惟的棒子，可以接力完成陳柏惟對中二選區選民的承諾，一起和當地的夥伴們開創新局。

對於林昶佐的罷免案未過關，林錫耀表示，民眾對於無正當性的罷免舉動已經感到不耐煩，也不希望國家資源不斷浪費在這上面。罷免雖然是人民的權利，但不應該成為無限上綱的鬥爭工具。今天罷免案未過關，更加證明民眾不同意無正當性的罷免案。接下來，民進黨也會持續和林昶佐委員合作，共同為台北市中正萬華區的選民謀福利。

林錫耀再次感謝兩個選區的民眾的支持，民進黨也期許未來和林靜儀醫師、林昶佐委員持續在這兩個選區為民眾謀福利，共同為台灣的未來一起打拚。