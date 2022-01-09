7天11萬隻雞暴斃！　彰化動防所提供偏方降低禽流感發生率

▲撲殺感染禽流感雞隻。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

冬季氣溫變化大，彰化縣芳苑、大城鄉3處養雞場，陸續發生禽流感，家衛所一周內撲殺11萬7千多隻雞，重挫養雞業者，為了防止病毒蔓延，彰化動物防疫所決定，將於17日及18日在芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、二林鎮四鄉鎮安排專車定點發放消毒藥品，以強化禽流感防疫措施以降低禽流感發生率。

為防範疫情蔓延，動物防疫人員會針對發生場半徑1公里內的養禽場監測採樣工作，半徑3公里內的養禽場加強消毒訪視工作，以防範疫情蔓延，請縣內各養禽戶落實每週三全國自主消毒日，並務必於1月19日（三）當天針對養禽場及周邊公共區域加強消毒防疫工作，以有效降低環境中病原量，減少禽流感發生風險。

▲定點發消毒藥。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

動防所籲請養禽戶應每日自主觀察家禽健康情形，養禽場如有 (一)平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。(二) 籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。(三) 禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。(四)家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全。