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生日蛋糕「插滿課本」！11歲兒崩潰大哭　母：想提醒他好好複習

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▲1名媽媽為了督促兒子好好念書，準備了一款插滿課本的生日蛋糕。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

為了讓孩子贏在人生的起跑點，許多父母除了替小孩報名課後輔導補習班之外，在家也會不時叮嚀要小朋友好好學習課業。大陸江蘇省徐州市1名張姓媽媽，為了督促11歲的兒子念書，竟在其生日時訂購了插滿課本的蛋糕，男童看到後當場崩潰大哭。

根據《西部決策》報導，張母表示，為了慶祝兒子11歲的生日，自己答應他要訂購一個皮卡丘造型的生日蛋糕，讓兒子相當開心，十分期待生日的到來。沒想到，男童生日當天，送來的蛋糕竟不是皮卡丘，而是一款插滿美術、道德與法治、數學、英語、科學等課本的蛋糕，下方還寫著「地球一天不毀滅，你都得寫作業」的標語，讓男童看到後當場大哭。

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▲11歲兒看到生日蛋糕後哭超慘。（圖／翻攝自微博）

張母表示，原本想替兒子訂皮卡丘的蛋糕，但是眼看期末考試快到了，男童還每天打電動、玩遊戲，就是不讀書，因此臨時改成教科書蛋糕，「這個蛋糕是用書本打印出來的，不是真的書本。他看到之後，氣得直接崩潰的哭了。」張母表示，因為兒子都不乖乖念書，自己才會想出這個方法督促孩子，「我就想讓他好好複習、好好考試。」

新聞曝光後，網友紛紛一面倒的痛斥該名家長表示，「在玩遊戲的時候不制止，在生日的時候掃興，這不是一件幽默的事情是缺德」、「成年人惡趣味，就不能讓孩子好好開心一天，過個生日給這麼大壓力」、「也就只有家長覺得好笑了」、「不支持家長這樣的做法」、「這就是家長從來不從問題的根源解決，永遠抓不住主次矛盾，只會找客觀因素。」

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