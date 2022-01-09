老公薪水少！過年堅持爸媽紅包「各給6000元」　人妻崩潰了

▲過年大家都會包紅包給長輩。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

過年大家都會包紅包給長輩，至於袋中金額為何，要量力而為。一名人妻抱怨，老公賺的錢比她少，每次不夠用都會跟她拿錢，不肯把罰單繳清就算了，過年還堅持要包紅包給他的父母各6000元，讓她壓力非常大。貼文一出，許多人都勸，真的不要再給了。

人妻在《靠北老公2.0》透露，過年要到了，但是老公欠一堆罰單還沒繳，賺的也不多，自己的薪水還比老公高，家用目前是一人一半，老公沒錢還會跟她要。人妻希望老公快點把罰單繳完，沒想到卻得到「還是要包紅包給父母一人6000元」，讓她非常焦慮。

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人妻嘆，「老公自己都花不夠了，還要包這麼多，跟他說了就生氣，說我阻止他盡孝，可是沒錢了，就一直要從我這拿，壓力真的很大，有什麼好方法可以讓他不要打腫臉充胖子？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言給建議「是盡孝還是盡笑？自己幾斤幾兩不知道嗎」、「拿別人的錢盡孝，還真是搞笑」、「這種思想不成熟的老公，難怪他會欠一大堆罰單，還拿老婆的錢做自己的面子」、「跟他說妳也要包給妳爸媽，所以沒錢，他如果沒有錢妳就別給他，讓他知道妳已經被他挖空了」。

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