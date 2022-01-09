快訊／顏寬恒承認敗選！呼籲蔡英文：打贏選戰要疼惜中二鄉親

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市第二選區立委補選今(9日)下午4時準時開票，國民黨籍候選人顏寬恒票數持續落後。傍晚5時30分，顏寬恒抵達競總發表談話，感謝支持的地方鄉親，同時也呼籲總統蔡英文、對手林靜儀，「既然你打贏這場選戰，就要對中二選民鄉親更加愛護疼惜！」

▲顏寬恒現身競選總部發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

顏寬恒表示，感謝這兩個多月來，看到寬恒的遭遇後，還是陪伴打拼、不嫌棄、陪著走到最後一哩路的好朋友，同時也感謝部支持的好朋友，「因為你們不了解寬恒，可能也有寬恒做不好的地方、不周到的地方，所以沒把票投給我，未來會更加認真打拼。」

除了感謝競選團隊與支持者外，顏寬恒也向總統蔡英文喊話，「既然你打贏這場選戰，就要對中二選民鄉親更加愛護疼惜，要加重對中二地方的建設，鄉親們需要投入更多關心跟愛護，尤其是寄望最重的空氣汙染問題，拜託總統關心台中所有的好朋友。」

顏寬恒也向對手林靜儀表達恭喜，「恭喜當選中二選區立委，希望你可以好好疼惜，為地方打拼服務！」

最後顏寬恒也向支持者喊話，「眼淚擦擦，不要太過傷心，看到你們這樣，我會心疼，未來我會繼續打拼，你們需要的時候我都在。明天該上班的上班、上學的上學，日子還是要過，未來只要需要，一通電話我就會出現，因為我是在地孩子，心在這裡，不曾離開。」