台東縣卑南鄉公所加碼發放　0~6歲幼兒津貼2000元

▲台東縣卑南鄉公所加碼發放0~6歲幼兒津貼2000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

繼台東縣政府宣佈生育補助提高至3萬元後,台東縣卑南鄉公所9日加碼發放0~6歲幼兒津貼2000元，盼這『健康紅包』能讓孩童平平安安好過年！

體恤去年疫情期間托嬰中心與幼兒園停止收托，許多家長面臨停班在家照顧幼童影響經濟收入，卑南鄉公所今起發放設籍卑南鄉0~6歲幼兒1次性育兒津貼新台幣2,000元，希望可以減輕家長照顧壓力並落實幼兒福利政策，預估有788位幼童受惠，總計將發出新台幣150萬餘元。為分散請領人潮，鄉公所今日先發放太平、泰安、賓朗3村，10日起符合資格的卑南鄉親可就近到各村村辦公處領取。

▲台東縣卑南鄉公所加碼發放0~6歲幼兒津貼2000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣卑南鄉鄉長許文獻表示，去年8月疫情緩解後，公所趁勢配合推出卑南鄉振興方案以協助受創的農產、夜市、溫泉、觀光產業，復甦情況也如預期逐步回溫，不過最關心的還是0~6歲幼兒停托，因為除了影響家長的工作外，全天候的照顧、學習教材的準備、作息的改變、人際的互動等都落在家長肩頭非常辛苦，因此與鄉民代表會溝通發放育兒津貼以『健康紅包』減輕家長負擔、並感謝家長含辛茹苦培育國家未來的主人翁。

泰安村家長高小姐表示她扶養2個小孩，1個4歲、1個9個月,在疫情期間同時照顧2個小孩根本忙不過來，真的很高興鄉長關心這件事,快過年了,今天領到的幼兒津貼,打算幫孩子買新衣及奶粉，再買些畫筆文具給小朋友在家畫畫，在卑南鄉真好!

符合請領資格的幼童卑南鄉公所均有寄發通知單，民眾可依通知單上時程到公所請領。為落實防疫分散人流，太平、泰安、賓朗3村發放時間為9日上午9點至下午4點，來不及領取者10日可到全鄉13村村辦公處辦理，逾111年3月31日未領取者視同放棄。