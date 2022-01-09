　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣卑南鄉公所加碼發放　0~6歲幼兒津貼2000元

▲台東縣卑南鄉公所加碼發放0~6歲幼兒津貼2000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣卑南鄉公所加碼發放0~6歲幼兒津貼2000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

繼台東縣政府宣佈生育補助提高至3萬元後,台東縣卑南鄉公所9日加碼發放0~6歲幼兒津貼2000元，盼這『健康紅包』能讓孩童平平安安好過年！

體恤去年疫情期間托嬰中心與幼兒園停止收托，許多家長面臨停班在家照顧幼童影響經濟收入，卑南鄉公所今起發放設籍卑南鄉0~6歲幼兒1次性育兒津貼新台幣2,000元，希望可以減輕家長照顧壓力並落實幼兒福利政策，預估有788位幼童受惠，總計將發出新台幣150萬餘元。為分散請領人潮，鄉公所今日先發放太平、泰安、賓朗3村，10日起符合資格的卑南鄉親可就近到各村村辦公處領取。

▲台東縣卑南鄉公所加碼發放0~6歲幼兒津貼2000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣卑南鄉公所加碼發放0~6歲幼兒津貼2000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣卑南鄉鄉長許文獻表示，去年8月疫情緩解後，公所趁勢配合推出卑南鄉振興方案以協助受創的農產、夜市、溫泉、觀光產業，復甦情況也如預期逐步回溫，不過最關心的還是0~6歲幼兒停托，因為除了影響家長的工作外，全天候的照顧、學習教材的準備、作息的改變、人際的互動等都落在家長肩頭非常辛苦，因此與鄉民代表會溝通發放育兒津貼以『健康紅包』減輕家長負擔、並感謝家長含辛茹苦培育國家未來的主人翁。

泰安村家長高小姐表示她扶養2個小孩，1個4歲、1個9個月,在疫情期間同時照顧2個小孩根本忙不過來，真的很高興鄉長關心這件事,快過年了,今天領到的幼兒津貼,打算幫孩子買新衣及奶粉，再買些畫筆文具給小朋友在家畫畫，在卑南鄉真好!

符合請領資格的幼童卑南鄉公所均有寄發通知單，民眾可依通知單上時程到公所請領。為落實防疫分散人流，太平、泰安、賓朗3村發放時間為9日上午9點至下午4點，來不及領取者10日可到全鄉13村村辦公處辦理，逾111年3月31日未領取者視同放棄。

ET快訊
他目睹醫院「1景象」嚇爆！　急勸：別再前往
尾牙停辦「每人發3000元」願意嗎？　過來人1原因秒答：不值
快訊／鷹架突從11F掉落！　北市女遭砸中送醫
王力宏不在工作室！　經紀人吐他心聲
又有地方發紅包！　直接發1000元
打第3劑疫苗　醫「最不建議這牌」：抗體最低
妹子曬60元便當「鹹酥雞滿到炸出來」還有3菜　網：太無情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣卑南鄉公所加碼發放　0~6歲幼兒津貼2000元

台東天后宮召開111年元宵遶境協調會　縣府宣導遵防疫注意事項

偷機車後鑰匙丟田裡　警員這個動作讓笨賊GG了

台南觀光工廠冬季嘉年華人潮熱　黃偉哲歡迎玩好買滿！

台南強化防疫作為　黃偉哲：如有人確診恢復隔板

台南小黃公車全國首創預約站牌　龍崎區5里啟用服務收費比照公車

中華扶輪教育基金會發近5000萬獎學金　來自日本的他獲助頻感謝

顏清標因病未現身造勢晚會　明日能出院為兒子投票？醫院沒說死

快訊／「神秘嘉賓」現身沙鹿造勢晚會：唯一支持顏寬恒！

擔心父親病情？顏寬恒掃街過程　一路緊皺眉頭

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

男友面無表情幫忙插「充電器」　她下秒見巨型42孔延長線笑歪

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

台東縣卑南鄉公所加碼發放　0~6歲幼兒津貼2000元

台東天后宮召開111年元宵遶境協調會　縣府宣導遵防疫注意事項

偷機車後鑰匙丟田裡　警員這個動作讓笨賊GG了

台南觀光工廠冬季嘉年華人潮熱　黃偉哲歡迎玩好買滿！

台南強化防疫作為　黃偉哲：如有人確診恢復隔板

台南小黃公車全國首創預約站牌　龍崎區5里啟用服務收費比照公車

中華扶輪教育基金會發近5000萬獎學金　來自日本的他獲助頻感謝

顏清標因病未現身造勢晚會　明日能出院為兒子投票？醫院沒說死

快訊／「神秘嘉賓」現身沙鹿造勢晚會：唯一支持顏寬恒！

擔心父親病情？顏寬恒掃街過程　一路緊皺眉頭

每天一份鹽酥雞　張文綺身材不走山、全靠這杯茶

大媽廣場舞成抗性？　專家指「公園宅不一定好」

人潮擠爆小攤！國華街碗粿包了火燒蝦、溫體豬　必搭加醋甜味魚羹

鍾小平發動組織戰！向藍白選民催票　選委會：不得從事罷免活動

「九二共識」邁入30週年　孫亞夫：二十大可能提出對台工作新主張

換上美輪明宏桌布！刮刮樂中1萬元「有加持有差」他嚇歪：太邪門

給「雞婆」行員拍拍手！台中防詐最前線　攔387件保住1.8億元

新庄剛志才吐心聲「怕大家厭倦我」　穿紅色現身火腿吸睛

以為毛孩是貪吃才胖！　翻照發現「3個月就戴圍巾」媽苦笑：天生的

中二補選烏日投票所疑有狀況　王定宇曝「咖啡杯藏針孔攝影機」照

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

桃市擴大匡列採檢　急發3500封簡訊

盧秀燕現身沙鹿造勢晚會

顏清標因病未現身造勢晚會　

台南小黃公車全國首創預約站牌　收費比照公車

顏寬恒掃街過程　一路緊皺眉頭

Omicron延燒　張麗善：若有必要將立即啟動從嚴措施

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

台南觀光工廠冬季嘉年華人潮熱

獨居翁浴缸泡水6小時險失溫　警搶救送醫

臥龍洞3屍案外案：曾綁鞭炮炸前女友「驅魔」

偷車鑰匙丟田裡　警員一動作讓他認罪

台南如有人確診恢復隔板

梅嶺賞花接駁車改至台3線綠柏園轉乘

屏東即日起至31日　施打第一、二劑疫苗有200元禮券

更多熱門

相關新聞

台東天后宮召開111年元宵遶境協調會　縣府宣導遵從防疫各類注意事項

台東天后宮召開111年元宵遶境協調會　縣府宣導遵從防疫各類注意事項

台東天后宮為使後續辦理元宵遶境作業順利進行，於8日召開元宵遶境協調會。台東縣政府民政處會同衛生局、台東市公所等單位，針對辦理活動所需防疫宣導及說明，期許元宵遶境活動能平安順利進行。

111年公務人員初等考試登場　台東考區設新生國中　

111年公務人員初等考試登場　台東考區設新生國中　

即／台東馬亨亨大道轎車自撞　1死2輕傷

即／台東馬亨亨大道轎車自撞　1死2輕傷

「愛購台東消費季」第2波得獎名單出爐

「愛購台東消費季」第2波得獎名單出爐

酒駕零容忍　台東警1/7酒後駕車大執法

酒駕零容忍　台東警1/7酒後駕車大執法

關鍵字：

卑南鄉 津貼 台東

讀者迴響

熱門新聞

40歲單身女越來越多　網曝3因素

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

淡水買房「住了超後悔」！他揭原因網認同

夫妻列車上借奶粉　他揭「驚人真相」

營養師曝熱炒店「地雷菜餚」

陳時中被遞麥克風　當場怒斥1動作

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

恐怖畫面！音樂老師被攔車　喊14聲對不起仍遭砍濺血

台北男大生野戰國中妹！　白天路邊激情下場曝

更多

最夯影音

更多
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤
平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面