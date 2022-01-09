不斷更新／開票26分鐘　林靜儀破2萬5「領先1千票」

▲顏寬恒、林靜儀。（圖／翻攝顏寬恒臉書、ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台中第二選區立委補選今（9）日登場，而中二選區立委補選候選人，分別為台灣股票黨張烱春、無黨籍林金連、無黨籍李昇翰、民進黨林靜儀，以及國民黨顏寬恒。稍早，下午4點投票一結束，各投票所都陸續開票，《ETtoday新聞雲》本篇將緊盯開票狀況，持續為大家更新票數。

16：26，林靜儀25,073票，顏寬恒23,518票。

16：23，林靜儀20,040票，顏寬恒18,789票。

16：20，林靜儀15,896票，顏寬恒15,160票。

16：16，林靜儀10,093票，顏寬恒9,985票。

16：13，林靜儀6,477票，顏寬恒6,339票。

16：11，林靜儀4,019票，顏寬恒4,001票。

16：09，林靜儀1,625票，顏寬恒1,754票。

16：06，林靜儀531票，顏寬恒601票。

16：00，開始開票。

＊當前票數為電視台之計票資訊，最終票數以中選會為主。

林靜儀 VS. 林寬恒

台中第二選區為沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰五區，選舉人數共29萬5985人。雙方在選前之夜都舉行大型晚會造勢，林靜儀在烏日的晚會訴求讓全台灣看見，要在中二選區打破黑金，她意有所指地表示，立委不該是堆疊財富和翻弄資源的途徑，家族利益更不該擺在公眾利益之前。

前立委陳柏惟在2020年選戰苦勝對手顏寬恒，2021年以小票數差距遭罷免，此次補選過程中全力輔助林靜儀，昨晚他也現身晚會，激動喊話「這次換我們讓一個人（顏寬恒）輸兩次」、「明天我們會光榮回來」！

總統蔡英文則是晚會壓軸，她呼籲中二選民以手中的一張票，告訴那些為政治計算而頻頻發動罷免的有心人士，不給他們機會讓台灣亂下去，「台灣要團結」，「用心為在地服務，才是真正的在地。」

顏寬恒選擇穩固沙鹿票倉，晚會主軸主打在地服務和對抗惡質選舉。台中市長盧秀燕與國民黨中市立委紛紛到場造勢，晚會在盧秀燕上台時達到高潮。

盧秀燕高呼「唯一支持顏寬恒」、「挺會做事的人」、「把顏寬恒送進立法院操」。高金素梅、江啟臣、楊瓊瓔等人也到場，細數顏寬恒過去擔任立委時的政績，強調顏寬恒是一位看得到、找得到、用得著的民意代表。朱立倫也到現場，不過未上台，將舞台留給群眾。