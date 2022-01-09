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俄貨機杭州機場起飛前失火攔腰斷兩截　8機組人員獲救

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯航星航空一架4B6534貨機8日清晨在杭州蕭山機場起飛時因不明原因起火，不到數分鐘便火光沖天，經機場消防緊急處置，機上8名機組人員全被救出。據了解，該架事故飛機為俄羅人自主研發的圖波列夫TU-204，全球數量極少，事故發生後，該架飛機被大火攔腰燒斷成兩截，相關事故原因正在調查中。

▲俄羅斯一架TU-204型貨機在杭州蕭山機場起飛前起火燃燒。（圖／翻攝極目新聞）

▲俄羅斯一架TU-204型貨機在杭州蕭山機場起飛前起火燃燒。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，根據蕭山機場通報，1月8日清晨4時40分，由杭州飛往俄羅斯新西伯利亞馬切沃機場的俄羅斯航星航空4B6534貨機，在準備起飛前退出機位時突發艙內明火情況。杭州機場立即啓動應急程序，消防、急救在2分鐘內趕到現場處置，第一時間將8名機組人員救出後轉移。

▲俄羅斯一架TU-204型貨機在杭州蕭山機場起飛前起火燃燒。（圖／翻攝極目新聞）

這架貨機長期往來杭州及俄羅斯，機上還有著阿里巴巴旗下「菜鳥網路」的塗裝，是菜鳥網陸首條洲際定期航線首航紀念的塗裝。據艙單信息，該貨機裝有普通貨物約20噸，配載航油約26噸。

▲俄羅斯一架TU-204型貨機在杭州蕭山機場起飛前起火燃燒。（圖／翻攝極目新聞）

一名航空愛好者表示，他到達機場時約上午10時20分，火勢已經撲滅，但飛機從頭部、尾部斷成兩截，「飛機是在準備起飛的時候著火，飛俄羅斯路程比較遠，航油也比較多，火勢一起就很難控制，飛機裡面應該還有很多航油，怕有復燃的可能，機場消防還一直在給飛機噴水，以防再次復燃。」

這名航空愛好者指出，這架飛機是俄羅斯自己生產的圖-204型號，比較稀有，全球屈指可數，只有俄羅斯和朝鮮還有這個型號的飛機在飛，少了一架非常可惜，「這個航空公司目前在飛的圖-204有四架，這架飛機是經常來杭州的，來往杭州和新西伯利亞之間的貨運航線。」

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