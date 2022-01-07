「冷空氣＋南方雲系夾擊」今最有望追雪！一路涼到下周又更冷

記者李宜秦／台北報導

追雪了！今日受到東北季風及南方雲系影響，全台3000公尺以上高山降雪機率高，玉山今早已下2022年第一場雪，中央氣象局預估，冷空氣持續影響到周日，周末兩天水氣稍減，下周一華南雲雨區東移，降雨範圍又擴大，接著周二大陸冷氣團南下，低溫將下探12度。

▲今日各地水氣仍多，降雨機率高 。（圖／記者湯興漢攝）

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氣象局預報員李孟軒表示，今日東北季風影響，南方雲系也持續北移，中部以北、東半部有局部短暫降雨，南部也有零星雨勢，今天也是未來一周高山降雪機率最高的一天，3000公尺以上高山都可能下雪。

▲玉山今早下雪。（圖／氣象局提供）

周末兩天水氣減少，降雨範圍縮小至迎風面的大台北、東半部，中南部山區有零星降雨，其他地方雲量較多，下周一華南雲雨區東移，降雨範圍又變廣，連中南部都有零星降雨，3500公尺以上高山有下雪機會，3000公尺左右高山如合歡山等，則可能下冰霰。

在溫度方面，北台灣未來一周高溫都低於20度，今天到周日是受到東北季風影響，西半部、東北部低溫約13到15度，周末兩天水氣減少，中南部高溫略回升。下周二開始大陸冷氣團南下，氣溫再更低，西半部、東北部低溫約12到14度、花東15到16度，空曠地區溫度更低。