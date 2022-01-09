快訊／北市染疫小黃司機住新北？　侯友宜：無新增個案

▲侯友宜坐鎮災害應變中心。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

台北市防疫計程車司機全面採檢，指揮中心8日深夜表示，檢出1例陽性個案為本國籍男性，年齡為60多歲，Ct值30。據傳，該個案居住地位於新北，不過，新北市長侯友宜9日上午召開防疫記者會時澄清：「並沒有接受到此訊息，沒有新增個案居住新北！」

侯友宜表示，昨天篩檢陽性桃園機場防疫計程車駕駛，經中央研判為病毒量低的近期感染，這也是本土首例「第三劑突破性感染」個案。顯示桃園機場群聚感染事件仍未緩和，需要高度警戒。

侯友宜指出，防疫計程車是接觸境外返台旅客的高風險族群，每週都會提供公費快篩劑給新北市防疫計程車駕駛自行篩檢，目前180名防疫計程車駕駛快篩檢測回報均為陰性。

侯友宜呼籲，新北防疫計程車駕駛及防疫旅館員工每周除了一次公費快篩，他再次提醒只要符合打第三劑疫苗資格的，趕快去接種第3劑加強劑疫苗，會專案協助安排接種，讓第一線防疫人員儘速提升保護力。

Omicron變異病毒造成國際未滿5歲幼童染疫住院人數創下疫情爆發以來的最高紀錄，侯友宜說，為加強保護這些無法打疫苗的幼童，新北市幼兒園及國小教職員近4萬人，及托嬰中心工作人員8千多人，優先安排接種第三劑疫苗，後續會再安排國中及高中校園教職員、長照機構人員接種。

最後，侯友宜表示，境外移入尚未達到高峰期，農曆春節前兩周將會達到高峰，目前醫療收治已經達50%，呼籲中央做好輕重症分流及早準備，減緩醫療量能壓力，新北會全力與中央合作並肩作戰。