3.3萬人紅包小確幸！屏東這鄉要發1000消費金　羡煞鄰近鄉親

▲屏東市代理市長程清水等人帶頭使用振興消費券 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

繼屏東市、里港發放消費振興券後，屏南的新園鄉已宣佈發放1000元消費振興金，成為屏東縣第3個發放的鄉鎮市，並選擇在農曆過年前發放，讓住在其他鄉鎮的鄉親很羡慕，期盼自己所住的鄉鎮也跟進，在農曆年前領個紅包過好年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東市發放振興消費金每人500元，已於先前發放，屏東市代理市長程清水、市代表會主席市民代表蕭國亮等市民代表更出面各商家宣導，鼓勵商家收用振興消費券；有些商家也開始提出加碼優惠的方案，對提振地方經濟帶來效益。

▲新園鄉長方冠丁臉書po文發放1千元消費金。

緊接著里港鄉公所消費振興金，原訂於1月14~16日3天發放，基於疫情考量，改於16日上午8時至下午4時在各村辦公處，且請儘量以戶為單位，派戶內1人代表領取。

新園鄉長方冠丁7日於臉書宣佈，「宋燕秋代表提案，代表會通過，冠丁思索考慮鄉親一年多來家庭收入受疫情影響甚大，為了減輕鄉親的生活經濟壓力，決定過年前發放《振興經濟消費金》給我所愛的鄉親每人1000元，讓鄉親過個好年」，約有3萬3000多人可以拿到紅包，成為繼屏東市、里港後第3個發放振興消費金的鄉鎮市。

新園鄉發放時間，分別從18日至26日，分3個時段在鄉內15村辦公處趕在農曆春節前發放，並以一戶派一人代表領取為原則，讓鄉親很期待，「一定要去領」。

但屏東縣有33個鄉鎮市，除屏東市、里港、新園發放振興消費金，讓住在其他鄉鎮的鄉親很羨慕，期盼自己所住的鄉鎮公所也有這項措施，「當是小確幸」，並提振興地方產業及經濟。