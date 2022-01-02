屏東醉男躺車道遭輾...同行狗狗狂吠警戒！送醫搶救不治

記者陳崑福／屏東報導

屏東市沈姓男子1日晚酒後躺在屏東市和平路西區公有市場車道，遭何姓女子駕駛自小客車輾過，他飼養的一隻狗則在旁邊狂吠，宛如警戒，附近民眾聞訊趕來救援，送醫搶救不治。警方初步了解，案發時沈男穿著黑色衣服，躺在快慢車道間的白線上，引發這起意外，警方訊後2日依過失致死罪嫌將何女移送法辦。

▲屏東市和平路1日晚發生車禍 。（圖／民眾提供，下同）

這起交通事故發生於1日晚間7時50分；警方初步調查，60多歲的沈姓男子長期在屏東新西區公有市場附近撿拾回收物品，晚間帶著狗在附近時撿回收物時，疑似酒醉後突然走到和平路的車道躺下，讓往來用路人都嚇了一大跳，紛紛閃躲。

其中何姓女子駕駛自小客車經過時直接輾壓過去，她發出「啊」的一聲，查覺有異，立即下車查看；這時，與沈男同行狗隻發出狂吠叫聲，宛如警戒，附近民眾發現，紛紛趕來指揮交通並救人。警、消獲報處理，將他抬上救護車送醫，這隻狗才停止叫聲，惜傷重不治。

據悉，何女表示，根本沒有看到沈男躺在車道上，在車子經過時感覺異狀，立即停車查看，才知道路上躺著一個人，警方報請檢察官驗屍，訊後依過失致死罪嫌將她送辦。

警方呼籲行人於交通頻繁之道路不得任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，阻礙交通，發生危險。