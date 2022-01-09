2021買什麼最值得？網狂點名「靠它爽賺3倍」：真的舒服

▲有網友檢視自己2021年的消費清單，好奇詢問「大家2021有買過什麼覺得很值得的東西嗎？」（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

告別了2021年，許多人會檢視這一年以來的花費清單。一名網友就發文表示，他在2021年買了許多東西，而覺得最值得的，就是買了一台「電子閱讀器」，好奇詢問，「大家2021有買過什麼覺得很值得的東西嗎？」引發熱議。對此，不少網友紛紛點名「這一項」，爽喊「真的舒服」。

一名網友在PTT發文表示，他最近在看2021年的消費時，發現這一年買入不少東西，像是「全景相機、生存遊戲、把桌電換成apple全家桶、一堆衣服、眼鏡、手錶、飾品、貓砂機。」但他也坦言，覺得最值得的投資還是買了電子閱讀器，因為能戒掉「每天下班無意義滑PTT的習慣了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO表示，他2021年最值得的投資就是買電子閱讀器。（示意圖／pixabay）

原PO透露，由於先前買太小台了，於是今年又買了一台10吋的拿來看PDF，「覺得能把錢換成知識很值得，只要能讓我離開電腦桌就是好的投資。」他指出，年初把桌電換成MacBook加外接鍵鼠螢幕也是為了這個，只可惜好像沒什麼用，照樣黏在電腦前，「終於找到脫離網路成癮的解決方法了，想問大家2021有買過什麼覺得很值得的東西嗎？」

文章一曝光，馬上吸引許多網友關注，紛紛留言，「我買了動物園」、「房子」、「空氣清淨除濕機，解決台灣又濕空氣糟的問題」、「電熱毯」、「Switch健身環」、「電視一台，不買沒得看，所以值得」、「掃拖機器人」、「iPad」、「一份新冠肺炎的保險，很高興還不用去申請理賠」、「直立式冷凍櫃，讓家人開心的禮物」。

其中，不少網友點名「長榮股票」就是2021年買過最值得的東西，直言「長榮股票，賺3倍多」、「長榮的股票」、「40元的長榮，給你參考」、「航運股…真的舒服」、「陽明跟長榮股票」、「長榮股票」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘