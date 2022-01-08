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社會 社會焦點 保障人權

好友為股票反目！他到西餐廳赴約　遭5人呼巴掌押上車

記者邱中岳／台北報導

北市中山區3日晚上7時許，2派人馬在民生東路上一家西餐廳商談債務，其中3人將1人強押上車，前往瑞芳找委託事主，被害人女友聯繫不上男友報警，事後2人返回西餐廳時，警方聞訊前往將3人帶回，再通知另外2人到案。

警方調查，70歲的陳姓男子，在3日晚上7時許，委託王姓男子等3人前往中山區一家西餐廳，與63歲的池姓男子協商股票投資債務，但雙方談不攏，王男等人將池男強押上車，並前往瑞芳區找陳姓男子。

▲20年老友為股票投資反目，他不滿沒分紅認定好友欠百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲20年老友為股票投資反目，他不滿沒分紅認定好友欠百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

因池姓男子的女友聯繫不上池男，報請警方處理，警方獲悉趕往西餐廳，發現一干人等已經離開，事後直到晚上時分，陳男與池男又返回西餐廳，人員發現立刻報警處理。

警方到場後發現，池男臉部有瘀青，立刻將陳男以及另名在場的簡男帶回派出所，池男向警方表示，與陳男認識20多年，10年多前雙方投資股票期貨，陳發現都沒有分錢，認定池男積欠百萬債務。

池男表示，陳姓男子委託王姓男子等人出面協調債務，當天以為是要商討債務，所以才會約在西餐廳碰面，但對於協商結果並未向警方說明，事後警方又帶回王姓男子及另名在場男子，訊後依聚眾滋事、妨害自由、傷害等罪送辦。

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