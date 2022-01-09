郵局「箱到箱」服務點數限時加倍　新會員享一次免費寄件

▲中華郵政i郵箱「箱到箱」服務點數限時回饋加倍送。（圖／中華郵政）

記者許維寧／台北報導

中華郵政公司為鼓勵民眾使用EZPost網站交寄郵件，EZPost會員即日起至3月31日，以「箱到箱」方式完成寄件，（即寄件人於i郵箱寄件，收件人於i郵箱取件），除可享「EZPost會員募集積點回饋」活動EZPoint 5點回饋外，另可再獲5點加碼贈點，共可享10點回饋。1點等於1元，點數可用於i郵箱寄件郵資折抵。

中華郵政公司於2020年7月推出「EZPost會員募集積點回饋」活動，為持續回饋新加入EZPost的會員，在今年底前新加入EZPost會員者，即可獲贈EZPost點數70點，可直接折抵i郵箱寄件郵資，等同免費寄件1次。

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另外，中華郵政也於今年1月5日新開辦「箱到箱」寄件業務，郵政EZPost會員使用小型儲格寄件每件郵資只要55元，使用中、大型儲格每件郵資也只要60元，較原「箱到宅」寄件60至70元優惠。

中華郵政表示，民眾寄件前請需至EZPost網站註冊會員，建立「i郵箱交寄用託運單」（收件地址選擇「i郵箱」）後，攜帶郵件至i郵箱選擇「箱到箱寄件」方式即可寄出，當郵件寄達收件人指定之i郵箱，收件人即可憑簡訊取件碼，於3天內至指定i郵箱，輸入手機末3碼和取件碼即可快速領取郵件。