發熱褲界的愛馬仕　揭開石墨烯的驚人內幕

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【企劃特輯】

下週二（11日）強烈大陸冷氣團可能再度南下，氣溫有機會下探12度以下，恐創入冬以來新低溫，且臺灣水氣充足，讓人有如身處北極圈般冷冽刺骨，出門都得包好包滿，包出不倒翁般的圓潤飽滿。但！禦寒衣物一件疊過一件的洋蔥式穿衣法已經過時了，近期日韓熱門話題改向為「玉米式穿搭」：利用輕薄的發熱衣褲，外罩及膝防風大衣或羽絨衣，將暖空氣包覆其中，隔絕凍人的低溫。

既要衣物輕薄，又希望能夠保暖，原料的材質相當重要。曾獲諾貝爾獎的科技產物「石墨烯」，因具備大量釋放高能量遠紅外波的強效效果，連台積電創辦人張忠謀都看好石墨烯技術的前景。一時間石墨烯的優點傳遍紡織業，出現在公眾視野中。

▲「石墨烯」，因具備大量釋放高能量遠紅外波的強效效果，可以升溫蓄熱。【官網經典黑優惠組】

延續首賣熱銷氣勢 石墨烯褲接單屢創紀錄

今年，被稱為史上最強、即穿即暖的PP石墨烯塑崩褲，在經過嚴謹的研究試驗後上市，更在眾多名人的強力認證與分享下，推出至今已熱銷20萬件，毫無懸念地成為玉米式穿搭的最佳代言！

▲塑崩褲推出至今已熱銷20萬件，許多消費者穿上立即有感。【EHS 東森購物 橄欖綠+經典黑 兩件任選 超值入門組】

製作一條石墨烯塑崩褲得經過繁複的過程才能完美呈現， 「PP 波瑟楓妮」運用精密儀器將石墨烯原礦剝離後抽出再織入紗線，除保留超導特性外，還能暖宮、促進循環代謝。

▲「PP 波瑟楓妮」運用精密儀器，讓石墨烯從原礦到織入砂線，能完整保留石墨烯的超導特性。

▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造「PP石墨烯塑崩褲」。

玉米式穿搭正當道 石墨烯褲流量密碼大公開

如果一件褲子只能保暖，當然不構成在紡織界中脫穎而出的流量密碼。PP石墨烯塑崩褲對剪裁更是有嚴格的要求，能夠收腹肉、提臀肉、修腿肉，除此之外，網路獨家「橄欖綠色」特別強化髖部加壓，能夠更修飾假跨寬、大腿肉，同時透過石墨烯釋放遠紅外線的特性，促進部位肌肉放鬆、幫助循環順暢，讓女性消費者告別假跨寬的煩惱，性感就藏在這些細節裡！從S號到2XL，人人都適穿，讓該平的平、該翹的翹，處處展現纖細曲線，是一款回頭率激增的心機單品。

▲任何身形穿上石墨烯塑崩褲都能，讓該平的平、該翹的翹，處處展現纖細曲線。

▲網路獨家「橄欖綠」石墨烯塑崩褲，強化髖部加壓能更修飾下半身。

從棉花糖身形到鉛筆腿翹屁股 吳淡如和林美秀只用了同一條長褲！

貴為發熱褲界顏值擔當的PP石墨烯塑崩褲，首次靠顏值出圈，是在吳淡如及林美秀穿著代言時，照片與影片中的兩人，比起平時在鏡頭前看起來小了一號，視覺上俐落修長的模樣，直接讓這條褲子一戰成名，從此成為發熱褲的天花板，同時也收獲了無數消費者的喜愛。

往日拒塑身褲於門外的女性，在瞭解了PP石墨烯塑崩褲的功效與剪裁後，也一改成見，進行無差別之報復性購買。跨年與朋友狂歡、春節到親戚家走春，只要這一件輕薄的褲子，就能同時享受保暖與雕塑身型的附加價值，永遠走在令人欽羨的道路上，造就獨一無二的個人魅力！

林美秀＆吳淡如合體雙代言

眾多藝人愛用「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

●官網經典黑優惠組：https://ppweb.tw/aj78Y

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