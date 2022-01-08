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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前衝刺大掃街　林靜儀批：顏家的家族利益一直高於一切

▲▼林靜儀在選前最後一天大掃街，批評顏家的家族利益一直高於一切。（圖／林靜儀競總提供）

▲林靜儀在選前最後一天大掃街，批評顏家的家族利益一直高於一切。（圖／林靜儀競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二選區立委補選明天投票，民進黨候選人林靜儀在黨公職陪同下，一整天在五個選區車掃，做最後衝刺，晚間6點半並在烏日區舉辦「正義一定贏」選前之夜，總統蔡英文也二度站台拉票。針對對手顏寬恒一直批判民進黨動用國家機器介入對付顏家，林靜儀說，民主政治是政黨政治，顏如此發言，更突顯他們一直把家族利益放在國家人民利益之上。

▲▼林靜儀在選前最後一天大掃街，批評顏家的家族利益一直高於一切。（圖／林靜儀競總提供）

林靜儀上午在立法委員王定宇、林楚茵、行政院中辦副執行長洪宗熠陪同下參拜沙鹿西勢里慶安宮，並展開沙鹿、龍井、大肚區的車隊掃街行程，沿途受到鄉親熱烈歡迎，更有支持者送上食物、飲料為車隊打氣。

▲▼林靜儀在選前最後一天大掃街，批評顏家的家族利益一直高於一切。（圖／林靜儀競總提供）

屏東縣長潘孟安稍後在大肚合興宮和車隊會合，一行人參拜後不斷有民眾要求合照簽名，展現對林靜儀的熱情支持；林下午則繼續在霧峰、烏日掃街，晚間舉辦選前一夜大造勢，包括林佳龍、蔡其昌，基進黨主席陳奕齊、余天、陳柏惟等黨公職都會上台宣講，總統蔡英文預計8點到達。

▲▼林靜儀在選前最後一天大掃街，批評顏家的家族利益一直高於一切。（圖／林靜儀競總提供）

林靜儀表示，這段競選期間讓她替中二選區的選民感到不捨，因為國民黨的操弄，在短短3個月就經歷罷免、公投和補選，非常辛苦，另外，她也發現中二選區選民過去一直被忽略、被不合理對待，希望這次補選能改變這一切。

至於對手顏寬恒一直在強調，民進黨傾全國之力，動用國家資源對付他們一家，林靜儀認為，民主政治就是政黨政治，政黨對決政黨，國民黨隱身在後不出面幫忙輔選，反怪罪民進黨打壓顏家，這正是突顯顏家一直把家族利益放在國家、人民之上，她呼籲選民應該利用這次補選，終結黑金政治、派系政治。

對於佔用公保地一事，林靜儀則說，顏家土地太多，根本就不需要佔用，全是慣性行為，佔國有地屬刑事責任，所以拆了，但違建部份就不拆，因為這屬於市府權責，市府如果遲遲不表態，會讓公權力受到傷害。

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