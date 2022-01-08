誆「150萬搓案子」！苗縣議員羅貴星詐欺未遂　法院認證司法黃牛

▲民進黨籍苗栗縣議員羅貴星。（圖／翻攝自羅貴星臉書）

記者莊智勝／苗栗報導

民進黨籍苗栗縣議員羅貴星，遭檢方指控在2020年5月間向經營窯廠渡假園區的廖姓老同學謊稱，其有土地堆置廢棄物違法之疑慮，但他與檢調人員關係良好，要求廖給付150萬元擺平此案，雙方經討價還價後羅降價到50萬，但廖仍半信半疑，轉向調查人員詢問，全案因此曝光。苗栗地院一審依詐欺未遂判羅貴星有期徒刑5月，得易科罰金；羅不服提出上訴，台中高分院仍維持一審原判，駁回上訴，全案確定。

判決書指出，2020年5月間，羅貴星致電廖姓男子，聲稱其經營的渡假園區停車場被檢舉違法傾倒廢棄物，檢調機關已經立案著手調查，但他與檢調人員關係良好，只要廖男支付150萬元，就可以把「案子弄掉」；但由於150萬元數目龐大，廖男直言金錢籌措困難，雙方討價還價後，羅貴星主動降價到50萬元，但廖對羅所言仍有疑慮，遲遲未給付金錢。

羅貴星眼見廖男不為所動，頻頻打電話、傳訊息，但皆未獲得回應，隨後還親赴渡假園區找人，並請託廖男女兒代為聯繫，但廖仍拒不付錢，並轉向調查人員詢問此事，全案因此曝光，法務部調查局中部地區機動工作站立即將羅移送法辦。

苗栗地院一審時，羅貴星否認犯行，稱廖男與他是老同學，是廖致電向他再三請託，基於同學情誼、以及選民服務，才會順著廖男的話回應，且雙方過程中從未提及金錢，自己也沒說過「可以把案子弄掉」；但一審法官不採信羅辯詞，依詐欺未遂判刑5個月，得易科罰金。

羅貴星不服上訴二審，台中高分院審酌後，認為羅的行為已足以讓民眾誤認可透過民代向公務機關施壓行賄，影響公正性觀感，且羅犯後仍以「選民服務」為由狡辯，因此駁回上訴，維持一審原判，全案確定。