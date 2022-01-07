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苗栗男躺庭院喊「想再睡一下」！媽醒來驚見兒身亡　離奇原因曝

▲桃園市某醫院1名27歲年輕女醫師3日下午突然自18樓墜樓跌落5樓陽台，經消防人員送醫搶救仍不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲苗栗一名男子墜樓後竟稱「我想再睡一下」，事後家屬再前來查看時已不幸身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

苗栗縣苑裡鎮發生一起離奇意外，一名33歲鄭姓男子4日凌晨疑似為了開窗，不慎從2樓的房間墜落，當下母親前來查看時，他還保有意識，並稱「我想再睡一下子」，堅持要在自家庭院睡覺，母親見狀後擔心他著涼，只好拿棉被枕頭讓他保暖，不料到了早上母親再次查看時，男子已沒了生命跡象。

這起事件發生在4日凌晨2點多，鄭男當時在自家的透天厝疑似因墜樓不幸身亡。家屬表示，鄭男有精神方面疾病，因此多方遷就他，當時聽到巨大聲響後，便出來查看，結果就發現他躺在地上，身上無明顯外傷，上前關心後他只說「我想再睡一下」，家人擔心會刺激到他，於是就拿出枕頭和棉被讓他休息，不料清晨再次查看時，他已沒了生命氣息。

警方事後前往現場勘驗，發現鄭男房間外的窗戶窗簾有被拉扯過的痕跡，而鄭男住處1樓與2樓的窗戶都有可供踩踏的空間，研判鄭男可能是拉著窗簾，要踩住1樓窗戶上的立足點，才不慎失足踩空摔落地面。檢方和法醫相驗後，確認鄭男體內有出血，且手腳骨折，但確切死因還有待進一步調查。

據了解，鄭男的哥哥在他就讀高中時就發生意外死亡，讓他之後的情緒就極為不穩定，母親為考量兒子狀況，多次遷就於他，沒想到卻發生憾事，令人不勝唏噓。

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