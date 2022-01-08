▲▼林美秀、吳淡如暖冬新法寶「MIT石墨烯毯被」　認明2重點抗寒最威！

【企劃特輯】

石墨烯無疑是今年最火熱的黑科技話題之一，像是石墨烯毯被因為具有增加循環、超強蓄熱、幫助睡眠以及安心使用的特色，成為許多女性朋友的搶手貨，市面上的石墨烯毯被比比皆是，許多號稱擁有石墨烯毯被特色的商品四處流竄，有的實際上導熱溫度不足，或者石墨烯比例過低，甚至用超殺價格來吸客，但最後買到的卻只是一條非常普通的被子，效果差很多！到底怎麼選？跟著專家買準沒錯！

四層石墨烯+超導布 釋放熱能更加倍

到底什麼才是正宗的石墨烯毯被？首先要先了解石墨烯，它是種天然材質，幾乎是透明且柔軟、原子排列緊密，連最小分子結構的氦都無法穿透它，被視為21世紀最顛覆的材料，因石墨烯材質有很好的導熱、蓄熱效果，也可保持恆溫，被子久蓋也不感到悶熱。

而透過專業測試就能見真章，正宗的「PP石墨烯超導被」從外被到裡被有著四層石墨烯，還有絕佳幫手「超導布」讓蓄熱升溫效果大提升，把熱能完全包覆在整條毯被上，如此一來導熱更快速。當石墨烯材質和皮膚接觸後，會釋放出遠紅外線，經過國內權威認證單位TTRI紡織研究所檢測，蓋上之後可以增加血流量19.8%、血流速20.4%，10秒就可升高將近3度，蓄熱升溫，加速手腳循環。身為石墨烯死忠愛好者的才女作家吳淡如分享，「超導布讓功能大躍進，不用插電，就可感應人體波長，更勝過去紅外線毯被的效果，蓋在身上升溫有感，不但安全還環保節能」。

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▲「HSG石墨烯超導布」可以增加血流量19.8%、血流速20.4%，導熱效果加倍，讓循環更順暢。【momo購物網 石墨烯能量超導被】



採用獨家剝離法技術 石墨烯毯被水洗不失效

不只有才女作家吳淡如喜歡，連「國民媽媽」林美秀也熱愛PP石墨烯超導被，用到變成專家！她分享，買石墨烯毯被就要挑選將石墨烯織入紗線的「獨家剝離法」技術，獨特的HSG蜂巢式石墨烯結構，透過精密儀器的獨家剝離法製成，把石墨烯原礦剝離至微米級大小，再把微米級的石墨烯織入紗線中，百分之百保留石墨烯的超導特性，有了特殊技術就不像市面上品質不佳的石墨烯毯被，放入洗衣機清洗後甚至只要靜置，石墨烯就會大量流失，變成一條普通被。

▲PP石墨烯超導被使用獨家剝離技術法，讓石墨烯能緊緊地崁入棉布上，水洗不脫落。

透過特殊技術製成的PP石墨烯超導被，能讓石墨烯緊緊的嵌入棉布纖維中，確保可水洗、能日曬，完全不失效。林美秀也說，「過去壓力大、翻來覆去睡不好的症頭，自從蓋了PP石墨烯超導被之後，手腳不再冰冷，現在都能一覺到天亮，睡眠品質大大提升」。最後，專家也提醒，石墨烯原料具有一定價值，選購時勿貪小便宜，買到售價過低的石墨烯產品，必須要慎選領導品牌才有保障！

林美秀＆吳淡如合體雙代言

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