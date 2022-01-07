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罷免倒數！林勝東昔嗆騙子　今同框林昶佐握手破冰

▲▼賴清德陪同林昶佐參香祈福，環南市場自治會長林勝東也現身力挺大喊一聲讚。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德陪同林昶佐參香祈福，環南市場自治會長林勝東也現身力挺大喊一聲讚。（圖／記者呂晏慈攝）

政治中心／綜合報導

無黨籍立委林昶佐罷免案倒數2天，副總統賴清德今（7日）陪同林昶佐至萬華當地禮天宮、雙福宮參香祈福。令人意外的是，環南市場自治會長林勝東也現身雙福宮力挺林昶佐，兩人不但握手破冰，林勝東更大喊讚為林昶佐加油。

林勝東去年因萬華疫情在媒體採訪現場怒斥林昶佐「騙子」沒有關心，不過上個月林勝東接受媒體採訪時則強調，跟林昶佐還是好朋友，但不會去投罷免票。

林昶佐今在賴清德的陪同下，前往雙福宮參拜祈福，而林勝東則是該宮廟主委，因此也在現場招呼。參拜行程結束後，眾人進行大合照前，林勝東大方主動與林昶佐握手，也遵照主持人指示比「讚」嗓音相當宏亮，而當主持人要大家比出「X」不同意罷免的手勢，林勝東卻慢一拍。

對此，林昶佐受訪時表示，順其自然，平常在在雙福宮活動的這些朋友，平常私下聚餐都常常會碰面。

賴清德致詞時表示，希望神明保佑國泰民安、風調雨順，也能守護地方2項福氣，第一是台北市都能平安順利，第二則是守護萬華的人才林昶佐能夠繼續留在立法院，為民眾服務，「萬事需要神來保佑，也需要人來打拼」，過去民眾用選票支持林昶佐，他則親身證明表現非常傑出、服務非常努力。

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