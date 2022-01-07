提升台南防疫應變新作為　黃偉哲：使用居家快篩檢測自身健康狀況

▲台南市長黃偉哲召開防疫會議，除指示台南市提升防疫應變作為，並呼籲市民使用居家快篩，檢測自身健康狀況，住院病人出具3日內篩檢陰性證明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內近日陸續出現COVID-19本土病例，黃偉哲市長7日召開防疫會議，指示台南市提升防疫應變作為，並呼籲市民使用居家快篩，檢測自身健康狀況，住院病人出具3日內篩檢陰性證明。

黃偉哲市長除呼籲年滿18歲以上已完整接種COVID-19疫苗者儘快接種追加劑、持續查核防疫旅宿房間空調、通風設備，同時強化口罩佩戴、實聯制、八大行業從業人員疫苗接種稽查、防疫計程車司機載客強制穿戴隔離衣及護目鏡，亦要求防疫旅宿相關工作人員、防疫計程車司機務必接種追加劑、參加民俗活動（繞境、祭拜）遵守防疫規定。



指揮中心7日說明指出，7日起COVID-19疫苗追加劑間隔縮短為至少12週，滿18歲以上民眾於完整接種後建議應接種追加劑；若1、2劑接種莫德納、BNT、高端疫苗者，追加劑可接種莫德納、BNT、高端、AZ疫苗；若1、2劑接種AZ疫苗，追加劑建議接種莫德納、BNT、高端疫苗。目前台南市疫苗存量足夠市民接種第3劑，中央也會配送足量疫苗供各縣市接種，請市民無須過度擔憂。

有接種需求的民眾，即日起無須透過公費疫苗預約平台預約或等待簡訊通知，可至台南市政府衛生局官網查詢台南市提供COVID-19疫苗接種服務之院所 https://reurl.cc/Rj6Wvz ，或運用疫苗地圖查詢 https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19# ，並透過醫院網路掛號系統或電話預約接種；即日起於衛生所門診、疫苗接種站接種1、2劑AZ、BNT疫苗者可領取200元禮券；8日起於診所門診接種1、2劑AZ、BNT疫苗，可領取禮品。

台南市提供BNT疫苗隨到隨打接種點如下：1月8日（星期六） 上午9時至11時於新營區衛生所、上午8時30分至11時30分於台南市文化中心、1月9日（星期日） 上午8時30分至11時於麻豆區衛生所、上午8時30分至11時30分於台南市文化中心、1月10日下午5時30分至晚間8時於永康區衛生所。

黃偉哲市長強調，市民務必落實實聯名制，外出除飲食外全程佩戴口罩，並減少出入人潮擁擠的場所；本市全民健檢及癌症篩檢延後辦理；婚宴場合不建議逐桌敬酒，以避免疫情持續擴大。