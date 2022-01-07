　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

提升台南防疫應變新作為　黃偉哲：使用居家快篩檢測自身健康狀況

▲台南市長黃偉哲召開防疫會議，除指示台南市提升防疫應變作為，並呼籲市民使用居家快篩，檢測自身健康狀況，住院病人出具3日內篩檢陰性證明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲召開防疫會議，除指示台南市提升防疫應變作為，並呼籲市民使用居家快篩，檢測自身健康狀況，住院病人出具3日內篩檢陰性證明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內近日陸續出現COVID-19本土病例，黃偉哲市長7日召開防疫會議，指示台南市提升防疫應變作為，並呼籲市民使用居家快篩，檢測自身健康狀況，住院病人出具3日內篩檢陰性證明。

▲台南市長黃偉哲召開防疫會議，除指示台南市提升防疫應變作為，並呼籲市民使用居家快篩，檢測自身健康狀況，住院病人出具3日內篩檢陰性證明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長除呼籲年滿18歲以上已完整接種COVID-19疫苗者儘快接種追加劑、持續查核防疫旅宿房間空調、通風設備，同時強化口罩佩戴、實聯制、八大行業從業人員疫苗接種稽查、防疫計程車司機載客強制穿戴隔離衣及護目鏡，亦要求防疫旅宿相關工作人員、防疫計程車司機務必接種追加劑、參加民俗活動（繞境、祭拜）遵守防疫規定。

指揮中心7日說明指出，7日起COVID-19疫苗追加劑間隔縮短為至少12週，滿18歲以上民眾於完整接種後建議應接種追加劑；若1、2劑接種莫德納、BNT、高端疫苗者，追加劑可接種莫德納、BNT、高端、AZ疫苗；若1、2劑接種AZ疫苗，追加劑建議接種莫德納、BNT、高端疫苗。目前台南市疫苗存量足夠市民接種第3劑，中央也會配送足量疫苗供各縣市接種，請市民無須過度擔憂。

▲台南市長黃偉哲召開防疫會議，除指示台南市提升防疫應變作為，並呼籲市民使用居家快篩，檢測自身健康狀況，住院病人出具3日內篩檢陰性證明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有接種需求的民眾，即日起無須透過公費疫苗預約平台預約或等待簡訊通知，可至台南市政府衛生局官網查詢台南市提供COVID-19疫苗接種服務之院所 https://reurl.cc/Rj6Wvz ，或運用疫苗地圖查詢 https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19# ，並透過醫院網路掛號系統或電話預約接種；即日起於衛生所門診、疫苗接種站接種1、2劑AZ、BNT疫苗者可領取200元禮券；8日起於診所門診接種1、2劑AZ、BNT疫苗，可領取禮品。

台南市提供BNT疫苗隨到隨打接種點如下：1月8日（星期六） 上午9時至11時於新營區衛生所、上午8時30分至11時30分於台南市文化中心、1月9日（星期日） 上午8時30分至11時於麻豆區衛生所、上午8時30分至11時30分於台南市文化中心、1月10日下午5時30分至晚間8時於永康區衛生所。

▲台南市長黃偉哲召開防疫會議，除指示台南市提升防疫應變作為，並呼籲市民使用居家快篩，檢測自身健康狀況，住院病人出具3日內篩檢陰性證明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，市民務必落實實聯名制，外出除飲食外全程佩戴口罩，並減少出入人潮擁擠的場所；本市全民健檢及癌症篩檢延後辦理；婚宴場合不建議逐桌敬酒，以避免疫情持續擴大。

ET快訊
聲林3／選手演出失誤　金曲歌后心急：很想上去幫他
林志穎老婆問兒：知道爸比幾歲嗎？　Kimi誠實回答…氣氛僵掉
社區驚現道士「火化屍體」！　陸住戶見一排白衣嚇傻：太離譜
生理期「4種經血顏色」有意義　流出2異常色＝你的子宮在求救
快訊／桃機再傳女保全、計程車司機確診　陳時中回應了
音檔曝光！4架共機遭驅離　回嗆「投降吧、回歸吧！」
不想再被叫「五熊」　蔡頤榛揭背後原因
快訊／桃機群聚傳再增2例確診　1女保全、排班計程車運將中鏢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升台南防疫應變新作為　黃偉哲：使用居家快篩檢測自身健康狀況

輸大陸石斑魚疑似藥物殘留業者　屏東縣府積極輔導複驗

桃園航空城區徵B1、B2分標工程開工　面積371.6公頃經費逾112億

桃園違規小廣告祭重罰　環保地政聯手取締最高罰30萬

竹市教育處突擊北門國小　臨場進行複合式防災演練

台中男走錯社區大樓　警一眼認出「熟人」帶他回家

國際特赦組織台灣分部　發起響應「寫一封信改變生命」活動

雲林「縣市共推住商節電行動計畫」　朝低碳永續目標前進

「新竹市影像博物館─或者光盒子」試營運中　1月底開麥拉

台東豐田排水改善、卑南右岸三號堤防水防道路農曆年前完成

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

一定看過！經典台灣「餐廳型態」　家族事業變分家...各有擁護客人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

提升台南防疫應變新作為　黃偉哲：使用居家快篩檢測自身健康狀況

輸大陸石斑魚疑似藥物殘留業者　屏東縣府積極輔導複驗

桃園航空城區徵B1、B2分標工程開工　面積371.6公頃經費逾112億

桃園違規小廣告祭重罰　環保地政聯手取締最高罰30萬

竹市教育處突擊北門國小　臨場進行複合式防災演練

台中男走錯社區大樓　警一眼認出「熟人」帶他回家

國際特赦組織台灣分部　發起響應「寫一封信改變生命」活動

雲林「縣市共推住商節電行動計畫」　朝低碳永續目標前進

「新竹市影像博物館─或者光盒子」試營運中　1月底開麥拉

台東豐田排水改善、卑南右岸三號堤防水防道路農曆年前完成

Omicron入侵「蔡英文站台林昶佐」　他怒了：罷免掉他

影／達人帶路教存股 17年存6500萬年領220萬股利

10個月大女嬰咳嗽咳不停　婆婆用銀戒刮痧失手害臉潰爛

賴清德痛批顏家家財萬貫　「豪宅是總統府一半大還不只一間」

邊睡邊瘦！專家教提升「睡眠時燃脂效率」6方法：戴眼罩也有用

楊謹華合體《華燈》情人再續前緣　曝老公得知兇手：怎麼會是他　

女友逼上繳200萬年薪！男子傻問：婚後怎辦？　她留言力挺反遭轟爆

安德魯加菲爾德吐《蜘蛛人》心境：他為了好起來　掏心談艾瑪史東

社區驚現道士「火化屍體」！住戶見一排白衣嚇傻：這太離譜了

林志穎老婆問兒子：知道爸比幾歲嗎？　Kimi誠實回答…氣氛僵掉了

地方熱門新聞

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

即／桃園中壢某國小7日預防性停課　2學生接觸確診者

獨居翁浴缸泡水6小時險失溫　警搶救送醫

臥龍洞3屍案外案：曾綁鞭炮炸前女友「驅魔」

對抗海洋塑膠　竹圍漁港出動「湛鬥機」

高雄289戶無預警停電！台電解釋了

懷雙胞胎突然破水　雲林警馳援18分送醫

台中男走錯社區大樓　警一眼認出帶他回家

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

中華大同行善會+中壢仁海宮　捐白米萬斤

七美婦人送醫遇「交通船停航」　海巡救援

雲林「空品VIP區域」上路　最高罰6萬

台南市20日起智慧停車柱採半小時計費

梅嶺賞花接駁車改至台3線綠柏園轉乘

更多熱門

相關新聞

台南議會表揚國際數學競賽得獎學生

台南議會表揚國際數學競賽得獎學生

台南市各級學校參加IMC國際數學競賽取得佳績，計有1位金獎、4位銀獎、7位銅獎及7位優勝得主，台南市議會特於7日中午予以表揚，郭信良議長與趙昆原、許又仁、蔡旺詮、李啟維等議員一同頒發獎狀及獎品給得獎學生，陪同參賽的老師與家長也到場觀禮。

台南藏金閣新年首拍歡迎來尋寶

台南藏金閣新年首拍歡迎來尋寶

台南市20日起智慧停車柱採半小時計費

台南市20日起智慧停車柱採半小時計費

花蓮籲12-17歲青少年速接種疫苗

花蓮籲12-17歲青少年速接種疫苗

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

關鍵字：

台南防疫應變黃偉哲居家快篩

讀者迴響

熱門新聞

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

丟丟妹「被兄弟砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

歌友會3確診全突破性感染　接種2劑疫苗廠牌曝

東吳大學驚傳財務赤字　強制系所上繳系友捐款引反彈

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面