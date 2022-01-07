台南藏金閣新年首拍　二手精品家具、單車歡迎來尋寶

▲台南市環保局藏金閣於2022年首場家具拍賣會於8日上午進行，有典藏二手家具精品及單車拍賣，歡迎大家蒞臨選購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆新年即將到來，家戶忙著除舊布新，台南市環保局藏金閣於2022年首場家具拍賣會於8日上午進行，當天不僅有典藏二手家具精品及單車拍賣，還有平價家具區買二送一等活動，歡迎大家蒞臨選購。

此次拍賣精選出4件星商品，分別是經典檜木衣櫥、檜木四斗櫃等2項台灣檜木珍品以及知名品牌Schwinn、TAROKA單車各1輛。經典檜木衣櫥，分為上下二層，足夠的收納空間，整台為老檜木材質，打開衣櫃門有淡淡檜木香味，榫卯工法製作，讓人看見傳統工藝之美。檜木四斗櫃亦採用榫卯工法，抽屜保留了月彎型青銅手把，韻味十足。

Schwinn自行車是由出生於德國的機械工程師伊格納茲•施溫（Ignaz Schwinn）1895年在美國芝加哥成立的品牌，該車之高把位設計將騎乘重心後移，配置前後的減震機構並加上伸縮座管，屬於休閒車款的設計，配備島野21速變速系統，適合日常通勤與慢活運動的騎乘者。

TAROKA是國內自產的自行車，依據該車搭配的700c輪組與土除，減震前叉與伸縮座管，屬於長途旅行車，配置較高階的島野24段變速，最大的後飛輪採用了34t的齒比，可應付較為陡峭的地形，鋁製後貨架更是長途旅行負重的好幫手，用於通勤更是游刃有餘。

環保局表示，拍賣活動有完善的防疫措施，參與民眾務必全程戴口罩、保持社交距離，配合實聯制及體溫量測等相關事項，請安心參與。

環保局提醒大家，藏金閣定於每月第四週禮拜六為拍賣日，當月第四週倘若遇到連續假日或補班，將提早於當月第二週辦理拍賣日，預告2022年2月第四週為228連續假日，故2月份拍賣日提前於2月12日辦理。