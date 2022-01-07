疫情再升温　花蓮籲12-17歲青少年速接種疫苗

▲花蓮縣府表示，截至去年12月底止，全縣校園施打人數約14729劑，接種率為86%。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠疫情持續升溫，COVID-19變異株Omicron於各國迅速傳播。花蓮縣長徐榛蔚關心學生接種第2劑BNT疫苗情形，並呼籲12-17歲青少未施打學生可至指定醫療院所補接種第2劑新冠疫苗。

縣府表示，截至去年12月底止，花蓮全縣校園施打人數約14729劑，接種率為86%，慈濟科技大學五專部學生因第1劑施打時間延遲，預計第2劑於111年1月14日施打，其他尚未施打第2劑之原因為模擬考、運動賽事、學生拒絶或不同意在校施打等。

花蓮縣政府表示，花蓮縣國、高中共42所，學生計有17055人，學生於去年9月接種第1劑BNT疫苗，完成施打15833劑，接種率為93%。

▲▼疫情再升温，花蓮縣府重視校園防疫，呼籲12-17歲青少年儘速至合約院所，接種疫苗。

縣府也提醒各校辦理BNT第2劑接種時，囑咐學生施打前一天須避免空腹，充足睡眠，避免暈針現象。因應1922疫苗預約平台18期後已關閉，若未能於學校集中施打的學生，可至花蓮縣衛生局新冠疫苗專區查詢新冠疫苗合約院所，或至衛生福利部疾病管制署網站，查詢花蓮縣疫苗地圖，利用網路或電話預約安排施打，施打時請家長陪同，並攜帶補接種單、黃卡及健保卡前往。





花蓮縣衛生局長朱家祥說明，青少年接種mRNA疫苗後可能出現罕見且多數為輕微的心肌炎或心包膜炎，而接種第2劑後發生比率高於第1劑，因此也修訂BNT疫苗接種意願書，家長詳閱新版意願書後，可選擇校園集中接種或至合約醫療院所接種。

另外花蓮縣設置2間青少年接種新冠疫苗後疑似不良反應後送醫院，分別為花蓮慈濟醫院及門諾醫院。學生於施打BNT疫苗後，出現如胸痛、胸口壓迫感、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良等心肌炎或心包膜炎的症狀，請立即就醫，並主動告知疫苗史。教育部指出，學生無論在校或至醫療院所接種疫苗後，如有不良反應，可向學校申請疫苗假，以3天為原則（含接種日），必要時可延長且不列出缺席記錄；學校也應持續針對學生接種疫苗30天內發生不良反應且需就醫的人數進行校安通報。