女大生借住男同學家　傳訊示愛「我要跟你睡」…起床怒告性侵

▲女子向大學同學借住，起床怒告性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台北一名女子小花（化名）4年前南下台中找朋友，向詹姓大學同學借住，事後提告性侵，求償55萬元。不過，法官審理後認為，2人事後互動正常，且小花還要求出遊、獨處，因此予以駁回，全案仍可上訴。

依據判決書內容，小花與詹男是大學同學，2014年求職時碰面，2人開始有了聯繫，小花2018年南下訪友，因為詹男主動提供空房，於是2人晚間同住。

回到住處後，詹男跑到空房與小花聊天，接著在床上假裝入睡，等到隔天凌晨，詹男想要強吻小花，被對方拒絕後，利用力量上的優勢性侵得逞。

對此，詹男則辯稱，小花到住處後主動要求同房，2人聊天聊到睡著，隔天凌晨他起床上廁所，手機突然收到訊息，竟是小花主動表達愛意，等他回床上後，小花也做了示愛的舉動，於是2人躺在床上親吻、撫摸，但絕對沒有性侵，隔天還載人去搭車。

▲小花借住完，北上怒告性侵。（示意圖／取自123RF）



雖然小花主張，案發前沒有跟詹男曖昧、交往，只是普通朋友關係，不過法官勘驗對話紀錄發現，小花在確認借住一事的時候，說了「那我要跟你睡喔」、「哇這樣你可以陪伴我入眠三天耶」，詹男告知有2間房間，小花還稱「不要、我要跟你睡、不然睡不著」。

此外，2人事後還談到愛情觀，小花與詹男的言語當中，可以看見互有好感，小花主動約見面，告知「如果下雨，就到你租屋處一起吃飯」、還一起逛新北耶誕城、一起跨年、單獨前往MTV看電影。

法官認為，性侵案發生後，小花沒有拒絕與詹男聯繫、出遊，更主動要求見面、獨處，與一般人遭到強制性交後的舉動明顯有別，因此難以採信小花的說法，駁回小花的告訴，全案仍可上訴。

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