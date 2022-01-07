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中壢爆面試性侵！亮真槍恐嚇「生理期也不放過」　竟還威脅要第2次

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲受害女子已報案處理。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃可昀／綜合報導

桃園中壢某租屋公司爆出「性侵面試者」，且嫌犯是累犯還疑似吸毒，已經不只一個女性受害，慣用手法為先假裝面試，使被害人放下戒心後，接著問一些敏感問題，再亮真槍威脅，最後性侵得逞。一名受害女性決定站出來公開惡行，嫌犯事後還傳恐嚇簡訊，要求女子再度返回公司讓他性侵第二次，實在無法無天。

受害女子在Dcard爆料，嫌犯是中壢一間租屋公司的徐姓負責人，面試當天一開始先正常對話，之後的問題就越問越不對勁，「比如我被多少男人上過、有沒有約過之類的」，接著亮出真槍，說牆上有3個彈孔都是教訓員工留下的，使被害人不敢輕舉妄動。

原PO察覺異狀後，不停用與朋友有約、時間來不及等理由離開，卻被徐男抓回來上下其手，語氣強硬地說「妳已經看到我們的機密文件了，所以要做些什麼」，接著直接把原PO壓倒在地，並沒收手機，不顧原PO生理期依然性侵得逞，由於對方持有真槍，所以原PO考量到生命安全不敢反抗。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲中途逃離後，收到徐男傳訊息恐嚇。（圖／翻攝自Dcard）

中途原PO趁徐男上廁所，趕快穿上衣服逃離，結果一離開便收到對方的恐嚇簡訊，說如果沒回來做完就要對她下「血水咒」，還大言不慚提到「我卡一半不舒服，妳要就服務態度好一點，怎會是我配合妳？」原PO害怕得直接到警局報案，如今強忍悲痛恐懼站出來爆料，希望這名累犯趕快落網，不要再有下個受害者。

▼徐男性侵得逞，竟還有膽要求第二次。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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