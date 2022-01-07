牙醫師遭2惡男闖入痛毆　竹縣一週2起醫療暴力！檢：嚴從速辦

▲5日在竹北中醫大才有民眾毆打護理師，沒想到隔日在湖口牙科診所又發生醫療暴力。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹賴、戴2名男子昨(6)日下午前往湖口某牙醫診所，對牙醫師施暴毆打，警方當場逮捕賴姓男子，另戴男則在今日自行到案說明。全案經警報請本署偵辦，檢察官訊問賴男、戴男後，以其涉有醫療法對醫事人員施暴、刑法傷害、妨害秩序罪嫌重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見2人。

醫療暴力頻傳，同樣在新竹縣的竹北新竹中國醫藥大學附設醫院，5日才發生一名男子因不耐久候，對現場2名護理師拳腳相向。院方隨後也表示，嚴厲譴責醫療暴力行為，決不寬貸暴力，會給予2位受傷護理師最大的支持與關懷，提供所需的協助。

地檢署表示，醫事人員之天職在於守護全民生命與身體健康，本署對於醫事機構、人員之安全維護，已建置「醫療暴力專責小組」受理醫療暴力事件通報機制，期能迅速指揮司法警察排除醫療暴力，本署強調對於任何醫療暴力，絕不姑息，將從嚴從速偵辦是類案件，構築醫療人員堅強的安全後盾。

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