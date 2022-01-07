中央防疫旅館體檢3月才完成　侯友宜：太慢了啦！

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／新北報導

國內防疫旅館群聚感染頻傳，中央針對全台474家防疫旅館總體檢結果，119家需改善中，目前僅5家完成複查，指揮中心表示，預計1月底完成114家複查，3月底前完成輔導250家高風險旅館空調感控。對此，新北市長侯友宜7日受訪時直呼「如果要到3月太慢了啦！」呼籲中央最遲一定要在春節之前全部普查完畢。

針對中央體檢防疫旅館最晚要到3月才完成，台北市長柯文哲批評，最危險就是在春節前，越接近春節越危險，直言「3月就不用檢查了。」

「如果要到3月太慢了啦！太慢了啦！」侯友宜強調，現在就是高峰期，新北市已經不斷的去稽查38家防疫旅館，一次、兩次、三次，他呼籲中央最遲一定要在春節之前全部普查完畢，若等春節高峰期過了再來做已為時已晚，「我們已經進入戰鬥裡面了，不能再拖延，這本來就是要趕快做好準備的工作，不能遲疑。」

侯友宜今天上午受訪時喊話中央，應思考防疫政策是否要改回14+7，陳時中稍早對此回應，目前本土案例都還算是可以追蹤，暫時不需要考慮。

侯友宜表示，Omicron的傳播的速度非常快，加上現在已經進入本土社區，大家要戒慎恐懼、全面備戰，阻絕於境外絕對是最重要的關鍵，所以隨著疫情往上竄，尤其境外移入愈來愈多，春節期間也會愈多人從國外回來，因此在阻絕於境外的整體策略上，要思考、檢討入境的相關規定。

侯友宜強調，不管是7+7、10+4，是不是去想一個更周全，更能夠把阻絕於境外的策略做到位，隨著時間、空間的改變，我們防疫的腳步是要不斷的去做好調整，因應這波來勢洶洶的Omicron。

