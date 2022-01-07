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感染源頭是她！一圖秒懂機場群聚關係　防疫司機另有隱形傳播鏈

 ▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲桃園機場群聚案，指揮中心仍在調查關聯性。（圖／記者劉亮亨攝）

記者張乃文／整理報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布最新疫調，桃機群聚累積11案相關，當中以案17307清潔員Ct值高，被採檢出抗體陽性，可能是整起群聚最早個案；另外，發現案17240防疫計程車司機與清潔員的Omicrom序列不同，應該是群聚以外的單一事件。

根據指揮中心最新資料，與桃園機場相關個案累積12案，其中1案防疫計程車司機17240定序排除為另一事件，其餘11案暫列群聚，包含7清潔員、1機場保全、3名金嗓歌友會相關民眾，持續用基因定序釐清。

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指揮官陳時中提到，最早的8例個案抗體檢驗，案17307清潔員是唯一N抗體陽性，其餘陰性，而她在去年12/28有喉嚨痛症狀、今年1/3前往採檢，1/5確診，Ct值為33.8；種種數據比對，目前推測可能是以她為中心、最早的個案。

調查也發現，案17307清潔員與案17238清潔員工作場域都是行李轉盤旁邊的洗手間，可能和入境旅客接觸，不過服務時間沒有重疊，懷疑可能在洗手間被傳染；另17307搭乘八德線與19308同交通車，17238與其它4名清潔員搭持成中壢線交通車，後續還需要基因定序進一步釐清。

一開始就被查出的案17240防疫計程車司機也有最新進展，原研判與最初的清潔員確診個案可能因工作場域相關，加上都是感染Omicron，被歸類群聚。但指揮中心公布最新定序結果，發現司機與清潔員的Omicron序列不同，應該是群聚以外的單一事件。而根據先前疫調，該名計程車司機曾在去年12月26日、12月31日載過確診的境外移入病例，分別從美國及澳洲入境，其中一人已確認感染Omicron，但相關感染源仍有待釐清。

▲▼桃機清潔員案17230染疫關係圖。（圖／指揮中心提供）

▲桃機清潔員案17230染疫關係圖。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

陳時中也提到，昨晚確認的機場保全，則懷疑有其它接觸者，但目前還不清楚；初步了解其工作場域和入境旅客有重疊，也可能是因為搬行李等，是否因此產生接觸感染，還有待釐清。該案還有1名同住分租房客，與載她去採檢的主管，採檢陰性，因應整個大環境考量，所有保全都要採檢。

另也調查出其工作場域與案17238清潔員都與行李轉盤洗手間相關，也可能接觸入境旅客，這兩人又分別和兩條交通車路線相關，串連整起群聚，不過實際關聯仍有待基因定序釐清。

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