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東京大雪零下0.4度「積雪10公分」　4年來首次發布大雪警報

▲▼東京零下0.4度「積雪10公分」　4年來首次發布大雪警報。（圖／路透）

▲東京市中心6日一度下探零下0.4度，大雪紛飛，積雪達10公分。（圖／路透，下同）

文／中央社

受到低氣壓影響，日本氣象廳6日對東京23區、千葉縣、茨城縣南部發布大雪警報。東京市中心傍晚觀測到積雪10公分。這是東京市中心時隔4年發布大雪警報。

日本時事社報導，受到低氣壓由南方海域朝東方前進的影響，日本關東地區6日下午下雪。傍晚5時左右，東京市中心（千代田區北之丸公園）觀測到積雪8公分、千葉市中央區、神奈川縣橫濱市中區積雪及茨城縣水戶市觀測到積雪7公分。

▲▼東京零下0.4度「積雪10公分」　4年來首次發布大雪警報。（圖／路透）

日本氣象廳對東京23區及千葉縣全境、茨城縣南部發布大雪警報。此外，對東京都多摩地區、埼玉縣南部、茨城縣北部、神奈川縣全境發布大雪注意報。

東京市中心6日下午5時左右氣溫降至零下0.2度，下午氣溫一度降至零下0.4度。氣象廳預測關東地區下雪、下雨可能直到7日凌晨，7日清晨路面可能結凍，呼籲民眾提高警覺。

受到大雪影響，東京羽田機場飛機起降班次陸續停飛。日本航空公司（JAL）停飛68班、全日空公司（ANA）停飛40班，分別有6230名、3520名乘客行程受到影響。陸地交通方面，JR東海道新幹線、東海道線、宇都宮線、高崎線等班次有誤點的情況。

▲▼東京零下0.4度「積雪10公分」　4年來首次發布大雪警報。（圖／路透）

▲▼東京零下0.4度「積雪10公分」　4年來首次發布大雪警報。（圖／路透）

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