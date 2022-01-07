第三劑提前開打可自由選擇　陳時中：唯一例外「不建議打3劑AZ」

記者楊晏琳／台北報導

旅館、桃機群聚案件連環爆，不斷有專家喊話應該縮短新冠疫苗第三劑接種間隔，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議6日下午召開，指揮中心今（７）日宣布，第三劑追加劑間隔即起縮短為至少12週。不過，指揮中心指揮官陳時中表示，已打過兩劑AZ的人，不建議第三劑再打AZ。

▲新冠疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

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▲第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今（7）日表示，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12週（84天）以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，以提升免疫保護力。

指揮中心說明，昨（6）日召開ACIP會議討論COVID-19疫苗接種策略，考量國內外COVID-19疫情升溫，為降低社區傳播風險，專家指出，建議滿18歲以上民眾於完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後，應接種1劑追加劑，以提升個人及群體免疫力。追加劑接種廠牌建議如下：

一、以mRNA疫苗（如Moderna、BNT）或蛋白質次單元疫苗（如高端）完成基礎劑：追加劑可以選擇接種Moderna（半劑量）、BNT、高端或AZ疫苗。

二、以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。

指揮中心指出，目前國內疫苗庫存充足，將請地方政府衛生局儘速擴充接種量能，符合接種間隔的民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」( https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19 )或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。