男子衝宮廟誠心拜拜「找神救援」　回頭做了這件事警察找上門

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名男子家裡有供奉神明，但祭拜用品沒了，懶得跑金香舖，居然心生歹念跑去「找神救援」，偷竊前還不忘誠心拜拜，得手線香及十盒香環後隨即離開廟宇。宮廟發現廟內的祭拜用品遭竊緊急報警處理，警方也透過監視器追出男子身分，全案詢問後依觸犯竊盜罪函送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

▲懶得跑金香舖「找神救援」，男子誠心拜拜後再偷下場一樣慘。（圖／記者賴文萱翻攝）

湖內警分局茄萣分駐所日前接獲轄內某宮廟人員報案，稱廟內的線香及十盒香環（價值新台幣1000元整）遭不明男子竊取。警方檢視廟內監視器影像，發現竊嫌進入廟宇後，一開始不忘先雙手合十誠心地拜拜，隨後眼見四下無人，便轉入置放金紙、香環與線香等祭拜用品的偏殿行竊，得手後旋即離開現場。

▲▼男子一時間懶得跑一趟金香舖購買，跑來廟宇把供香客使用的用品竊取回家自用。（圖／記者賴文萱翻攝）

經專案人員細心比對特徵與相關證據，掌握男子身分，依法通知其到場說明。據了解，男子因家中也有供奉神明，但發現家中祭拜用品皆已用罄，一時間懶得跑一趟金香舖購買，才會歹念油然而生，跑來廟宇把供香客使用的用品竊取回家自用。

面對這離譜的原因，承辦員警事後提醒，未來不可再因一時歹念，竊取他人財物，否則就算先拜了神，一樣難逃法網。全案詢問後依觸犯竊盜罪函送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。