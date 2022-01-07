幕後／罷昶分裂全因「他」　國民黨最後關頭集結「救中二」

▲民進黨總動員「護昶」，蔡英文陪同林昶佐參拜廣照宮 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立委林昶佐罷免案將在9日登場。除了自己賣力走上街頭拉票宣傳、鼓勵支持者出來投票外，林昶佐也獲得民進黨的奧援，黨政、行政系統總動員，從蔡賴蘇3位大頭以降，立委、議員紛紛動員支持盟友。對比林昶佐獲「總統級」奧援，更突顯出罷昶陣營的漫無目標與方針，內部角力加上不斷有外來勢力各懷鬼胎的「插花」，導致罷昶始終無法獲得與林昶佐同等的聲量。

鍾小平攔胡奪「正統」 罷昶成抬轎回黨敲門磚

林昶佐7月初在環南市場遭自治會長林勝東嗆聲，讓本就有在運作的罷昶團體有了可趁之機，大書特書之下，粉絲團「罷免林昶佐」的讚數、追蹤數暴漲，讓「清林散昶」團隊有了進行公投連署的底氣。

但同一時間，鍾小平也看到機會，甚至搶先在7月19日將4300份第一階段提議書送到中選會。過程中還爆出「清林散昶」成員周世雄，帶著連署書「投靠」鍾小平與鄭大平陣營，讓「清林散昶」團隊大為不滿，甚至發聲明批評，若罷免行動淪為特定政治人物造勢、現任民代的墊腳石，會令在地民眾無法接受。

▲民進黨不分派系紛紛跳出來支持林昶佐。圖為民進黨「湧言會」系統幫林昶佐站台。（圖／記者李毓康攝）



藍營入罷昶為擋鍾小平 罷免案變多頭馬車亂局

有地方人士直言，此次罷昶過程中，「很多人對鍾小平有意見」，藍營地方議員一開始不願響應鍾的罷免，因此大多採冷處理方式應對；但隨著鍾小平動作不斷，更高呼將把「罷昶連署書」當作返回國民黨的伴手禮，儼然把罷昶成案的功勞攬到身上，藍營地方的反鍾勢力才驚覺不妙。

在罷昶團體與鍾小平合流後，藍營地方議員一直都與此案保持一定距離，但他們更不樂見鍾小平挾罷昶的苦勞作為返回國民黨的申請書，因此在近來開始參與罷昶的活動。

知情人士指出，國民黨一開始不幫罷昶，是因為對鍾小平不滿，不願幫鍾抬轎；但鍾小平以連署書做為返黨條件，「為了不要讓輸或贏都只有鍾小平，因此開始有意願在動作，不要讓罷昶變成鍾小平重返國民黨的敲門磚」。

雖然藍營民代陸續加入罷昶的行列，但主要是與「清林散昶」合作，仍跟鍾小平畫清界線，才會出現日前鍾小平、應曉薇「同訴求卻同場較勁」的情形。再加上金色力量黨主席童仲彥，罷昶陣營對外都說是「多點開花」，但實際上面臨的是「多頭馬車」的紛亂困境。

▲張亞中與應曉薇5日號召民眾下架林昶佐。（圖／記者袁茵攝）



藍營要求個人身分挺罷昶 轉移中二焦點穩固顏寬恒

國民黨內部評估罷昶案的成功率不高，為了避免自公投以來的「連敗」，重心放在同日舉行的中二選區補選，在罷昶一事幾乎沒有著墨，以便之後罷免案若未過，還能進行切割。市黨部也通知黨團成員，鼓勵以「個人身份」支援，但黨部不會有角色跟立場。

而隨著中二選區補選戰況膠著，據了解，黨中央有對北市黨部下達指令，要加強罷昶聲量、淡化顏寬恒的負面新聞，穩固顏的領先。為此，起先淡化角色的國民黨市黨部，在投票前夕改變策略開始加入罷昶，7日更將集結議會黨團成員前往萬華宣講，盼能稍稍轉移中二選區的焦點。

▲與應曉薇、張亞中相隔不遠處，鍾小平也舉行罷免掃街活動。（圖／記者袁茵攝）