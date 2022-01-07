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黑科技「護眼神器」不吃葉黃素也能「看乎清」！

▲▼黑科技「護眼神器」不吃葉黃素也能「看乎清」。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

現代人手機、3C不離手，近距離盯著螢幕，一看就是好幾個小時，經常導致眼壓高、眼睛疲累，甚至眼週附近輕輕一壓就痠的不得了，長期為此所困擾的你是不是不管閉眼休息、按摩眼睛、戴蒸氣眼罩還是吃了葉黃素通通沒有用，還在煩惱該如改善嗎？不妨試試最新黑科技「PP石墨烯4D人臉眼罩」，這也是混血男模舞陽的新歡！舞陽現在有了它做伴，除了能幫眼睛熱敷，讓肌肉放鬆外，甚至還解決了鼻塞問題，護眼、通鼻一次搞定。

▲▼黑科技「護眼神器」不吃葉黃素也能「看乎清」。（圖／業者提供）

▲混血男模舞陽的新歡「PP石墨烯4D人臉眼罩」，能幫眼睛熱敷，甚至還能解決鼻塞問題。

【官網2入優惠組】

HSG石墨烯材質 舒適恆溫幫靈魂之窗做SPA

舞陽大推的「PP石墨烯4D人臉眼罩」可說是內外兼具，最厲害的莫過於採用獨特的HSG蜂巢式石墨烯結構，透過精密儀器的物理剝離法製程，把石墨烯原礦剝離至微米級大小，再把微米級的石墨烯織入紗線中，百分之百保留石墨烯的超導特性。

▲▼黑科技「護眼神器」不吃葉黃素也能「看乎清」。（圖／業者提供）

▲「PP石墨烯4D人臉眼罩」採用獨特的HSG蜂巢式石墨烯結構，百分之百保留石墨烯的超導特性。

【EHS 東森購物 超值組】

超導石墨烯布讓眼罩有特殊的紅外線導入技術，可以在5秒快速升溫，將熱能導入肌膚底層，達到微循環，能恆溫保持在36~40度之間，是微熱敷按摩最舒服的溫度，不用長期吃葉黃素也能「看乎清清」！戴上PP石墨烯4D人臉眼罩，不僅讓眼睛有片刻的休息，身心靈也獲得短暫的洗滌，連舞陽都愛上眼睛被呼呼的感受，加上完全免插電，使用上更安心，也不必擔心像一次性使用的蒸氣眼罩，用完就丟，造成地球負擔，更環保。

▲▼黑科技「護眼神器」不吃葉黃素也能「看乎清」。（圖／業者提供）

▲超導石墨烯布讓眼罩有特殊的紅外線導入技術，將熱能導入肌膚底層，達到微循環。

▲▼黑科技「護眼神器」不吃葉黃素也能「看乎清」。（圖／業者提供）

▲微循環升溫能恆溫保持在36~40度之間，是微熱敷按摩最舒服的溫度。

4D獨家設計 穴位按摩零死角

相較於市面上的平面眼罩，PP石墨烯4D人臉眼罩最人性化的部分就是特殊眼框設計，不會壓著臉感到壓迫不舒服，就算是化了妝也能輕鬆戴上不脫妝，隨時想休息都沒問題，不僅遮光又透氣，就算是五官超立體，跟舞陽一樣擁有高挺鼻，也能輕鬆服貼。此外，也因為獨家設計，讓眼罩準確的在雙眼穴位上發揮作用，舒緩疲勞，還可疏通鼻腔，達到深層循環。

對於新歡非常滿意的舞陽也說到，因為常出外景拍戲，睡得很不安穩，加上台灣氣候潮濕，鼻子常常過敏，但自從使用PP石墨烯4D人臉眼罩，眼睛、鼻子的問題都解決了，甚至連黑眼圈也改善，熱熱的微循環還沒用過的朋友，非常推薦親身體驗看看！

▲▼黑科技「護眼神器」不吃葉黃素也能「看乎清」。（圖／業者提供）

▲遠紅外線能針對眼周穴位點進行升溫、循環作用，達到舒緩眼壓、放鬆肌肉，還可疏通鼻腔。

每天10分鐘養眼計畫 從現在開始！

PP石墨烯4D人臉眼罩多元的功能及有效的緩解不適，已榮獲衛福部第一等級醫療器材許可證，用起來更安心。如果一早起床鼻子過敏不舒服，戴上PP石墨烯4D人臉眼罩，10分鐘就可幫鼻腔加溫、保濕，立馬暢通；若遇到睡眠品質不佳，眼睛痠痛，戴上它溫熱感立馬助你一夜好眠！

▲▼黑科技「護眼神器」不吃葉黃素也能「看乎清」。（圖／業者提供）

▲「石墨烯」釋放遠紅外線，藉著石墨烯眼罩的覆蓋，增加血流量、血流速，有效提高眼周的微循環、改善睡眠品質。

首創4D人臉眼罩「HSG超導石墨烯眼罩」哪裡買？
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