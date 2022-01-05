中年有成！董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男

【企劃特輯】

婚變後積極復出的董至成，最近一改肚腩大叔的形象，積極瘦身；董至成表示：「短短一個月時間，腰圍已經小了3吋，體力、腰力都比之前更好，瘦身成效比自己預期得目標更快。」而為了更快實現甩掉肚腩的計畫，現在到哪，都會帶著被他封為「收腰神器」的石墨烯腰夾。

收腰神器 配戴散步二十鐘、不輸慢跑一小時



這款「第二代石墨烯腰夾」使用的材質是全新的石墨烯材料，它在導熱循環方面，超越目前已知的其它所有材料，試驗中：只要配戴三分鐘以上，石墨烯能量就能產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於慢跑1小時的效果，非常的神奇，而董至成現在每天帶著行走，等同讓熱量的消耗率提高了數倍，就算沒足夠的時間運動，也可以達到時時刻刻爆汗有氧運動的成效。

▲石墨烯能量能產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果。【官方優惠組】

▲PP石墨烯腰夾能提高循環、加速代謝，達到時時刻刻爆汗有氧運動的成效。【momo購物網 石墨烯腰夾】



爆汗、有氧、消肚腩 還能減緩腰、腹部不適感



除了可以爆汗、有氧、加速腹部脂肪代謝之外，這款醫療級的「PP二代石墨烯腰夾」內鍵「高彈力PP支柱」可以對腰部穴位加壓按摩；另外設計了「彈力磁石條」針對22種腰部疾病，量身打造；能產生高能量微電流、釋放負離子，達到針灸電療、舒緩腰部的效果，對腰部痠痛、脊椎不適的部位的有很好的改善效果。

▲磁石支撐條可以對腰部穴位加壓按摩、舒緩腰部壓力。

▲使用護腰對於舒緩腰部壓力、腰部痠痛、脊椎不適有很好的改善效果。



董至成活見證！演藝圈吹起石墨烯腰夾風



董至成表示：工作常要喝酒，肚子越變越大，現在年紀大了也常容易感到腰痠背痛，久站腰就酸、久坐不容易起身，就算想運動但肚子太大造成運動的不方便，一下子就全身痠痛，但自從每天配戴了「PP石墨烯腰夾」，緩解了腰部許多問題，而且石墨烯能夠產生高遠紅外線共振，能蓄熱升溫、提升循環代謝，除了在運動時能幫助燃脂，冬天也很適合穿戴，我甚至戴不到一個月，腰圍整整小了一大圈！因為我這個活見證，現在整個演藝圈的大哥大姊也都跟著在帶這個腰夾，大家真的都消了一大圈。

▲董至成戴了「PP石墨烯腰夾」，緩解腰部許多問題也讓腰圍縮小一大圈。

▲這款石墨烯腰夾擁有多種功能，讓藝人貝蒂、高群與部落客使用後都相當推薦。

「石墨烯X磁石」全新2.0版本石墨烯腰夾哪裡買？

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