　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中年有成！董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男

▲董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

婚變後積極復出的董至成，最近一改肚腩大叔的形象，積極瘦身；董至成表示：「短短一個月時間，腰圍已經小了3吋，體力、腰力都比之前更好，瘦身成效比自己預期得目標更快。」而為了更快實現甩掉肚腩的計畫，現在到哪，都會帶著被他封為「收腰神器」的石墨烯腰夾。

收腰神器　配戴散步二十鐘、不輸慢跑一小時

這款「第二代石墨烯腰夾」使用的材質是全新的石墨烯材料，它在導熱循環方面，超越目前已知的其它所有材料，試驗中：只要配戴三分鐘以上，石墨烯能量就能產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於慢跑1小時的效果，非常的神奇，而董至成現在每天帶著行走，等同讓熱量的消耗率提高了數倍，就算沒足夠的時間運動，也可以達到時時刻刻爆汗有氧運動的成效。

▲董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男。（圖／宏睿國際提供）

▲石墨烯能量能產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果。【官方優惠組】

▲董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男。（圖／宏睿國際提供）

▲PP石墨烯腰夾能提高循環、加速代謝，達到時時刻刻爆汗有氧運動的成效。【momo購物網 石墨烯腰夾】

爆汗、有氧、消肚腩　還能減緩腰、腹部不適感

除了可以爆汗、有氧、加速腹部脂肪代謝之外，這款醫療級的「PP二代石墨烯腰夾」內鍵「高彈力PP支柱」可以對腰部穴位加壓按摩；另外設計了「彈力磁石條」針對22種腰部疾病，量身打造；能產生高能量微電流、釋放負離子，達到針灸電療、舒緩腰部的效果，對腰部痠痛、脊椎不適的部位的有很好的改善效果。

▲董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男。（圖／宏睿國際提供）

▲磁石支撐條可以對腰部穴位加壓按摩、舒緩腰部壓力。

▲董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男。（圖／宏睿國際提供）

▲使用護腰對於舒緩腰部壓力、腰部痠痛、脊椎不適有很好的改善效果。

董至成活見證！演藝圈吹起石墨烯腰夾風

董至成表示：工作常要喝酒，肚子越變越大，現在年紀大了也常容易感到腰痠背痛，久站腰就酸、久坐不容易起身，就算想運動但肚子太大造成運動的不方便，一下子就全身痠痛，但自從每天配戴了「PP石墨烯腰夾」，緩解了腰部許多問題，而且石墨烯能夠產生高遠紅外線共振，能蓄熱升溫、提升循環代謝，除了在運動時能幫助燃脂，冬天也很適合穿戴，我甚至戴不到一個月，腰圍整整小了一大圈！因為我這個活見證，現在整個演藝圈的大哥大姊也都跟著在帶這個腰夾，大家真的都消了一大圈。

▲董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男。（圖／宏睿國際提供）

▲董至成戴了「PP石墨烯腰夾」，緩解腰部許多問題也讓腰圍縮小一大圈。

▲董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男。（圖／宏睿國際提供）

▲這款石墨烯腰夾擁有多種功能，讓藝人貝蒂、高群與部落客使用後都相當推薦。

「石墨烯X磁石」全新2.0版本石墨烯腰夾哪裡買？
●官方優惠組：https://ppweb.tw/aj78T
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●momo購物網 石墨烯腰夾：https://chshop.work/qrb9v
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●客服電話：0800-520-367

●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1

https://youtu.be/ijx6-cCpmNc

ET快訊
假貴婦月租8萬豪宅爽住2年多　房東「屋太多」查帳才知只繳1個
外資指「台股恐高低震盪4000點」　看好這八檔個股
重機遭後車狂叭：機車怎能佔用車道！　2人爆衝突互毆
快訊／機車雙載2女　遭聯結車輾斃雙亡
黑道老大動手術「老鷹變小雞」！　怒派小弟刺殺護理師
矽谷人妻遭偷吃背叛！　小三辣照曝光
酒駕撞碎1家4口　阿嬤現身「泣不成聲」哭趴桌

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

百元刮1台兩黃金條、iPhone 13！賣場「虎年刮刮卡」限量開賣了

中年有成！董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男

超商限量開賣！Pocky巧克力棒變身「迷你一卡通」超Q　還送2盒餅乾

等到了！「巧克力華堡」2家漢堡王搶先吃　加碼這天還送買1送1券

新春拜年送禮眉角多！網友經驗分享三大準則＋回購率超高禮盒

呂捷見證阿一鮑魚富貴團圓年菜美味　聽「跟著呂捷relax」Podcast再享折扣

肯德基開賣百元愛心餐券！謝欣穎先認購　爆華燈兇手「有嚇一跳」

網購年菜選哪家？7大電商主打特色一次看　星級美味、排隊名店在家吃

百元抽瑪莎拉蒂、保時捷！全聯可以線上買　超商「新春福袋」一次看

全聯首創「線上福袋」送到家！初一免出門在家搶　抽賓士名車

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

百元刮1台兩黃金條、iPhone 13！賣場「虎年刮刮卡」限量開賣了

中年有成！董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男

超商限量開賣！Pocky巧克力棒變身「迷你一卡通」超Q　還送2盒餅乾

等到了！「巧克力華堡」2家漢堡王搶先吃　加碼這天還送買1送1券

新春拜年送禮眉角多！網友經驗分享三大準則＋回購率超高禮盒

呂捷見證阿一鮑魚富貴團圓年菜美味　聽「跟著呂捷relax」Podcast再享折扣

肯德基開賣百元愛心餐券！謝欣穎先認購　爆華燈兇手「有嚇一跳」

網購年菜選哪家？7大電商主打特色一次看　星級美味、排隊名店在家吃

百元抽瑪莎拉蒂、保時捷！全聯可以線上買　超商「新春福袋」一次看

全聯首創「線上福袋」送到家！初一免出門在家搶　抽賓士名車

台股創新高後拉回震盪！鴻家軍竄起撐盤　指數小跌26點收18499

雲林驚傳2月大男嬰被棄育幼院門口　單薄衣物遮身冷風中哭斷腸

沖繩第6波疫情！確診倍數激增估達600例　恐再進入「準緊急事態」

模特汪吐「厚切牛舌」洗鏡頭　網見粉嫩油花嗨喊：是A5和牛！

Google挺鴻海衝元宇宙！樺漢死守漲停價　創近年新高

LIVE／桃機群聚再+1「感染源追查結果」 陳時中最新說明

北韓稱「金正日發明捲餅」救飢荒　脫北者打臉：沒看過、買不起

百元刮1台兩黃金條、iPhone 13！賣場「虎年刮刮卡」限量開賣了

假貴婦月租8萬豪宅爽住2年多　房東「屋太多」查帳才知只繳1個月

團膳縮水、強迫買股鄭貞茂喊冤　今年調薪平均4%、新人4.2萬以上

消費熱門新聞

等到了！超商限時1天咖啡買6送6

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

呂捷開箱阿一鮑魚年菜大讚美味

巧克力華堡回來了！全台2店搶先吃

家樂福真要換老闆？總經理首度回應

超商「開工咖啡優惠」一次看！

全聯公布虎年福袋頭獎！3名車總價值900萬

全聯衛生棉、紙巾「買1送1」

超商最新13款福袋！299元抽388萬瑪莎拉蒂

超商開賣「Pocky巧克力棒一卡通」

董至成「收腰記」　肚腩大叔變型男

全聯首創「線上福袋」抽賓士車！

肯德基開賣百元愛心餐券！謝欣穎認購

百元抽瑪莎拉蒂！超商新春福袋一次看

更多熱門

相關新聞

狂吃後馬上減肥「不利健康」

狂吃後馬上減肥「不利健康」

現代人一昧看重「瘦」的審美觀，導致民眾對於飲食失調一事越來越普遍，每天看著過瘦模特兒與電影明星的海報，加上周邊的評價，很難不感到壓力，飲食失調症分為厭食與暴食2大類，其中暴食比厭食更難看出異常，因為暴食傾向的人體重不會過輕，只是心理持續受到摧殘，若你或週邊朋友有人一週內會有大吃2次（以上）的習慣，就必須注意是否有暴食傾向。

最勵志新科調查官！她從120公斤瘦到68公斤

最勵志新科調查官！她從120公斤瘦到68公斤

《單身即地獄》宋智雅瘦身秘訣

《單身即地獄》宋智雅瘦身秘訣

130kg人妻鏟肉2年！成功瘦到55kg尪也驚呆

130kg人妻鏟肉2年！成功瘦到55kg尪也驚呆

營養師教12個好習慣讓你一定瘦

營養師教12個好習慣讓你一定瘦

關鍵字：

董至成中年減肥瘦身石墨烯

讀者迴響

熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

日本認證台恐有規模8.0強震

室友還原木子詐死始末　指控台大違約公開資訊

Netflix「1月下架片單」一整排經典神作！

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面