學測國綜首度上路　補教師曝光命題方向與重點

111學年學測將在21日登場，今年高三生為108新課綱實施後的第一屆學生，且今年學測和往年相比有最大不同特色，包括採取「卷卡合一」、「混合題型」等，《ETtoday新聞雲》從今（7日）起為11.6萬多名考生，每天刊登一篇考前衝刺供考生參考。

▲學測預計21至23日舉行，今年國綜首度上路。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

學測國文考科今年大幅革新，考科分為「國綜」與「國寫」，國文補教老師曾正指出，今年國綜出題方式更加與時俱進，長文閱讀為首要強化測驗方向，試題取材跨領域且與生活密切結，混合題型首度登場，建議考前要熟讀課綱推薦15篇古文與核心白話文，並針對成語題型等國綜必考題型多做準備。

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今年學測國文考科分為「國綜（國語文綜合能力測驗）」與「國寫（國語文寫作能力測驗）」，維持分節施測、合併計算國文考科總成績的測驗模式，而且混合題型首度登場。

面對國綜，曾正分析，在學測考題「文白各半」出題趨勢，至少有10篇核心白話文閱讀要充分準備，包括琦君〈髻〉、徐志摩〈再別康橋〉、陳列〈玉山去來〉、簡媜〈夏之絕句〉、魯迅〈孔乙己〉、賴和〈一桿「稱仔」〉、紀弦〈狼之獨步〉、鄭愁予〈錯誤〉等，考生要充分了解其時空背景及文章深意。

▲補教師建議國綜考前準備，要熟讀課綱推薦15篇古文與核心白話文。（圖／資料照片）

在古文部分，曾正建議，依據課綱推薦的15篇古文與各版本共同選文中，像是先秦的〈諫逐客書〉、漢魏六朝的〈出師表〉與〈桃花源記〉、唐宋的〈師說〉與〈赤壁賦〉等，是古文比較適切的核心準備方向，考前就題解作者、文章內容等宜再詳加讀熟。

在國綜必考題型部分，曾正分析，「基礎形音義」可針對高中五冊相關課文、延伸字詞，多分辨、背誦，考前快速翻閱古文30篇章及翻譯，有助理解題目及判斷；「成語題型」在近5年維持「每年1至2題」出題頻率，大多為課文相關成語，而古今語詞常因時代變遷而產生意義上轉變，要更謹慎判斷。

曾正指出，「修辭題」平均1年出1至2題，出題頻率穩定，「修辭格判斷」則都有給出明確的定義、清楚例句，考生可從題目提供說明指示，去冷靜判斷選項中相似語句即可；而閱讀題組仍是大考主要趨勢，測驗考生閱讀理解以及長篇閱讀能力，「文化常識」則集中於應用文常識，像是「書信用語」、「對聯」等。

近年出現不少跨學科情境考題，曾正舉例說，像是研究用試卷中結合歷史分析戚繼光戰無不勝的緣由、引述《科學》雜誌收錄美國大學教授所做的實驗搭配圖表等，強調整合運用知識和技能、解決問題，此類題型基礎在於相關資訊的整合分類、判讀趨勢並分析其中的原因。

