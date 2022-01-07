新手初露必備舒適神器　解鎖「冬天露營」泡湯賞星星讚的啦！

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一年之初是適合列出年度願望清單的好時機，無論想要好好減肥、讓自己變帥變美，或來點不一樣的生活挑戰，都能一掃過往頹靡的士氣，好好迎接新的一年，ETtoday小編群就推薦「冬天露營」大挑戰，只要聰明備妥好用又便利的舒適神器，即使新手也能快樂露營。

▲冬天露營好處多，讓小編群忍不住挑戰新手初露。

《編做編玩》的小編說明，很多人都以為夏天是比較普遍的露營時節，但其實冬天比夏天更適合露營，因為冬天不會熱、蚊蟲比較少、沒有太多食材需要存放冰箱，遇到好天氣時的夜空，通常有更高的機會可以欣賞到星星堆滿天的壯麗景觀，若是在設有溫泉的營地露營，還能泡個暖呼呼的溫泉，絕對是冬天裡莫大的享受。

▲能泡湯賞星星是冬夜裡的享受，盥洗用品也別忘記備齊。

小編不藏私分享，新手露營基本款配備：帳篷、卡式爐、料理器具、食材、露營桌椅及盥洗用品，特別是男生都要刮鬍子，準備輕便好用的刮鬍刀就很重要。另外，冬天露營怕冷的人也別忘記要多準備一些禦寒用品，像是多層睡袋、禦寒衣物、熱水袋及焚火台，在冬夜裡和朋友一起動手烤肉、烹調食物，吃飽飯後大家還可以聚在爐邊取暖聊天，格外愉悅舒適，即使天氣再冷，內心也都會暖暖的。

一陣手忙腳亂之後終於煮好簡單但美味的餐點，小編群在吃飽喝足過後，還順便泡湯賞星星，讓兩位新手初露的男性小編大呼真舒適，完全打破對冬天露營的印象。

▲舒適牌刮鬍刀輕便好用是男性露營外宿必備神器。

▲舒適牌超鋒3輕便型刮鬍刀有雙重潤滑條，刀頭還可以擺動，輕鬆刮鬍子乾淨零死角。

然而到了晨間必刮鬍子的時間，小編兩人發現彼此也太有默契，竟不約而同都拿出「舒適牌超鋒3輕便型刮鬍刀」，因為這款輕便型刮鬍刀有彈性3刀片可以服貼肌膚刮起來更舒適乾淨，而且上面還有含有荷荷芭油、蘆薈、維他命E潤滑的雙重潤滑條，讓刮鬍子的過程更加滑順不卡卡，使用手感絕佳順暢，而且刀頭還可以擺動，貼合臉部輪廓讓每個角度都顧得到，刮出乾淨零死角的臉，而這款有著超強口碑的「舒適牌超鋒3輕便型刮鬍刀」也讓PTT、Dcard網友推爆，堪稱是男性出門過夜一定要帶一把的輕便型刮鬍刀，讓所有男性旅遊外宿都能輕鬆維持乾淨好看的最佳狀態。