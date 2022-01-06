台南永康公園遊戲場　打造特色遊具春節後啟動

▲台南市工務局預計2月7日起，在永康公園施作遊具更新改善，打造新穎、安全又好玩的特色遊戲場。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲為達到民眾期待，具有安全、娛樂、智能及體健的公園兒童遊戲場，上任以來積極推動開發特色公園遊樂場，目前工務局已完成14座特色公園，還有13座正在施工或規劃中，其中永康公園遊戲場改善工程，工務局預計2月7日起將進場施作遊具更新改善，打造新穎、安全又好玩的特色遊戲場。



永康公園總面積約5公頃，前身為雲山農場是前總統蔣經國的行館，公園內部地形起伏大，現況有上、中、下三池塘，水源自二王崙及天然湧泉，終年不枯竭，可調節水位，是一座生態豐富的天然溼地，可以觀察到許多生長在公園內的小生物，兩側高聳的椰子樹幽靜中帶有著南國氛圍的環境，是市民散步踏青休閒的好去處。



工務局表示，隨著社會衍變，早期兒童遊戲場一貫式的「罐頭遊具」，已不符合家長的需求，認為侷限了孩子的創意與想像，並建議遊具除安全、好玩之外，遊戲層面也應包含藝術、文化、娛樂、體育等教育功能；而且，衛福部2021年8月修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」。因此，工務局編列880萬元預算進行永康公園兒童遊戲場改善工程，內容包含遊具設施更新、景觀步道規劃、體健設施移設等，打造安全、舒適又符合遊戲與教育功能需求的綠帶休憩空間。



改善景觀設計原則以「近自然」精神融入遊戲場中，遊具設施包含沙坑、礫石遊戲區、塔型滑梯遊戲組、環形特殊滑軌、繩索擺盪設施等，提供多種形式的遊戲行為，從溜滑、攀爬、擺盪到加減速等，多樣化的設施刺激孩童們的想像力與感官發展，充分發展肢體動作及認知；並以簡易的步道連結遊戲內各個分區，且提供簡易的清洗區，便於孩童們遊戲後清理。



工務局指出，永康公園今年仍是春節妝點走春亮點公園，為避免特色遊戲場改善工程影響遊客安全及景觀視覺，工務局預計2月7日開工、9月30日完工。