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小米手機爆資安疑慮！搜「蔡英文、台獨」恐回傳中國　NCC要查了

▲小米公司北京總部外景。（圖／CFP）

▲小米手機爆資安疑慮。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前委請電信技術中心檢測在台銷售的小米Mi 10T 5G手機，發現內建的7個應用軟體會從伺服器下載針對涉政治詞彙進行比對之檔案（MiAdBlacklistConfig），具有阻絕連網或將相關瀏覽行為回傳的疑慮，該比對檔案總計2千餘筆。對此，NCC將著手對台灣小米公司展開調查。

NCC表示，先前獲立陶宛國防部網路安全中心揭露，小米公司於歐洲販售的Mi 10T 5G手機內建軟體具有文字審查功能，因此在去年10月委請電信技術中心（TTC）檢測在台銷售的小米同款手機，結果發現其內建的7個應用軟體，包含個性主題、音樂、套裝軟體安裝程式、手機管家、垃圾清理、下載管理、小米視頻，會從globalapi.ad.xiaomi.com伺服器下載針對涉政治詞彙進行比對之檔案（MiAdBlacklistConfig），具有阻絕連網或將相關瀏覽行為回傳之疑慮。

NCC指出，涉政治詞彙包括「自由西藏」、「台灣獨立」、「美國在台協會」、「香港獨立媒體」、「六四事件」、「近平」、「胡錦濤」、「蔡英文」、「李登輝」、「巴哈姆特」、「PTT八卦版」、「自由時報」、「中國國民黨」、「民進黨」、「親民黨」等，而該比對檔案還包含政府、宗教、政治團體、社會運動和政治人物姓名等簡體、繁體和英文詞彙，總計2千餘筆。

▲小米Mi 10T 5G手機。（圖／達志影像／美聯社）

▲小米Mi 10T 5G手機。（圖／達志影像／美聯社）

NCC透露，各國廠牌手機對使用者涉隱私資訊有提供設定開啟或關閉功能之選擇，「但該款小米手機並無提供消費者此項選擇功能」，雖該伺服器上之詞彙過濾檔案目前已被清空，但製造商仍然可能由遠端隨時置放最新的過濾詞彙並啟動檢查或過濾功能，恐有使用者隱私資訊回傳疑慮。

NCC提醒，中國人民、企業依中華人民共和國國家情報法第14條之規定，有支持、協助和配合國家情報工作之義務，「因此，上開敏感詞彙檢查或過濾功能，將可能對使用者之個資或隱私造成隱憂。」為保障消費者「知」的權利，NCC決定將本次檢測結果公開，提醒國人須重視使用手機的相關風險意識。

NCC提到，立陶宛國防部發佈新聞當日，就立即向台灣小米公司關切此事，當時台灣小米公司以電郵回覆，「在台灣販賣的小米10T 5G手機與歐洲小米10T 5G（國際版）手機版本不同。小米10T 5G台灣版手機並不會審查使用者之通訊內容，也不會限制或攔截手機用戶的任何個人行為（如搜尋、撥打電話、瀏覽網頁和使用第三方廠商通訊軟體）。」

▲小米 Xiaomi。（圖／路透社）

▲小米。（圖／路透社）

另外，台灣小米公司也對外否認有審查使用者通訊內容之情形。但經過此次檢測，NCC表示，將持續依法調查台灣小米公司是否涉及損害消費者權益，或違反其他法令，如有涉及其他機關主管權責時，將請相關機關依法處理，以確保消費者之個資或隱私不受侵害。

NCC強調，政府未來將持續關注在台銷售之手機是否存在類似之個資及隱私保護問題，並適時提醒國人注意，以協助降低使用手機之安全風險，維護消費者權益。另外，民眾可於下載或使用App時，檢視是否有告知資料蒐集、回傳之訊息，以及有無提供使用者開啟或關閉之功能。

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