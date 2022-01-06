他喝「3碗鱉湯」開車上國道返家　酒測值0.91！同車女客也被告發

記者張君豪／台北報導

台北市警局從1月3日到2月15日執行第二波酒駕專案，北市警統計到6日取締酒駕52件、不禮讓行人281件，其中4日警方4日在南港區經貿一路執行擴大酒駕路檢時，發現一吳姓男子渾身酒氣，經酒測值高達0.91MG/L，他向警方表示當晚與友人在新北市坪林區吃燉鱉湯料理，因料理有加米酒，他喝了三碗鱉湯才開車返回台北住處，「吃鱉釀酒駕」讓警方嘖嘖稱奇。

▲台北市交通大隊執行第二波酒駕大執法，在南港區攔到一吳姓男子喝鱉湯料理上路，結果酒測值高達0.91。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市交通大隊執行第二波酒駕大執法，執行3日移送52人觸犯酒駕案。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警方表示：1月4日晚間23時，警網在南港區經貿一路執行擴大酒測勤務，吳姓男子駕駛汽車行經酒測路檢點時，員警趨近攔查，發現車上散發濃濃酒味，經施予酒測，酒測值高達0.91MG/L，遭警方依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

警方調查：吳男晚間與友人於新北市坪林區吃燉鱉料理湯，湯裡有加米酒烹調，表示喝了三碗後開車上國道要返回內湖住處，途中遭員警攔查酒測，除移送法辦外，同車女姓乘客，也因未勸阻駕駛飲酒後上路，警方罕見以違反《道路交通處罰條例》第35條連坐規定告發，處以新臺幣600元至3000元罰鍰。

儘管黃男堅持沒有飲酒，僅喝藥膳湯品「結果到真的吃鱉！」警方呼籲民眾酒後可「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，保障自身及他人安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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