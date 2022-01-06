加菜金來了！11.5萬人全中「888元農遊券」　2幸運兒獲iPhone 13

▲11.5萬人全中「888元農遊券」。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

第二階段抽農遊券活動，農委會祭出58萬份， 110年12月31日前有115039位早鳥登錄，農委會今（6日）宣布「全中」，中獎率100%，同時再從裡面抽出2名幸運兒，可獲iPhone 13（256G）。中籤民眾可從明天起在農遊券APP領取面額888元，能在今年4月30日前至全國超過3500家農遊券合作業者消費使用。

不過，此次抽農遊券活動參與人數大幅降低，不少民眾反映，首波登記就能抽，這次還要先花現金1000元或五倍券，太難買了。農委會表示，截至1月6日，農遊券官網顯示登錄數未滿，中獎率持續百分百，這次來不及參加的民眾，1月30日前完成登錄滿千活動者，於2月9日還有一次機會抽中農遊券。

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▲農委會主秘范美玲抽出2位幸運兒，獲iPhone 13。（圖／記者許展溢攝）



另外，滿額加碼抽iPhone 13，有李O薰、謝O庭2名幸運兒獲得，電話後4碼分別為7998、3604。

農委會強調，週週抽活動持續至4月10日，接下來週週抽好禮包含眾多大獎，有烏魚子禮盒、一年份蔬菜箱、價值5萬元的百家農場任意遊、優遊農村暢遊，與國家森林公園電子門票、住宿券等。相關訊息可上農遊券網站查詢，或洽客服專線07-9752215。