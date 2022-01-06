　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳吉仲又哽咽！獸醫師節大會提他忙到過世　再自嘲這件事笑了

▲▼2020年第50屆獸醫師節慶祝大會，農委會主委陳吉仲致詞、頒獎。（圖／記者許展溢攝）

▲2020年第50屆獸醫師節慶祝大會，陳吉仲到場致詞、頒獎。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

2020年第50屆獸醫師節慶祝大會今（6日）舉行，農委會主委陳吉仲致詞，獸醫師們在第一線的辛苦，如之前牛結節疹，中興大學獸醫系教授莊士德到金門協助打疫苗，卻遭牛隻衝撞到腦震盪，還有防檢局前副局長施泰華更因忙公務過世，忍不住哽咽，但提到「保健食品」，他笑到台下的人也跟著笑。

陳吉仲表示，所有經濟動物防疫裡，台灣幾乎可以做到世界屬一屬二，50年來有多少獸醫師一點一滴付出，包括過去口蹄疫，若沒公職獸師努力怎麽可能拔針，沒有他們抓漏洞堵住最高風險，也不可能亞洲淪陷非洲豬瘟後，台灣還守住。禽流感流行時，大陸有傳有禽傳人，先進的日本、韓國爆發場數、撲殺數都遠高於台灣數十、百倍，甚至所有屠宰場和食品把關，和去年走私貓154隻撲殺過程，都是這些獸醫師執行，並力挺政策等，才確保國內持續成狂犬病非疫區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲接著提到，莊士德協助到金門打牛結節疹疫苗，被牛撞到受傷，施泰華更因執行公務，當時進行心臟瓣膜修補手術，術中發生主動脈剝離，造成大出血過世。講到這裡，陳吉仲在台上哽咽了起來，停頓好多秒，才繼續說。

最後陳吉仲說，台灣犬貓每年成長率都超過人口數增加，目前有250萬隻，寵物業者則近7000家，產值1年超過500億，只是有很多事農委會管不到，今年成立寵物管理科後，會比照人出生到死亡的管理體系，包括寵物保健食品等。只是說到這，他又笑著重提往事自嘲，「我說的是寵物的保健食品」，因去年反萊豬公投前他曾在節目上脫口，萊劑代謝很快，就像「人吃三餐，還會吃保健品」，引發不少風波。

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
《乘風破浪的姐姐3》名單瘋傳！　驚見「3台灣天后」
嘉義2車對撞「竟變道路藝術」　網驚：不可思議的平衡
Omicron襲台！　第三劑怎選「10大QA」一次看
高端搶翻了！醫揭「1原因」證實：已經打完了
義美送的「報恩小泡芙」去了哪裡？　立陶宛媒體人曝正解
歌友會大媽不怕！　比YA自曝：昨天才去南投
一代傳奇劉媽媽苦撐　夜店一切為六「還是租不掉」
「歌友會800人跨年現場」影片曝！人多嗨到爆　距離近到要側身

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診女清潔工「元旦連3天到歌友會打麻將」！每次待3小時

台灣捐血率世界第一！輔大學生拍出驕傲　投稿坎城青年創意競賽

簡訊收「徵飯店試住員」！「500字+照片」爽拿5萬　他揭暗黑真相

犀利美食家攜手國宴大廚老公　Podcast聊到你口水直流！

網路販售果乾果醬逾3成標示不合格　宣稱「天然」卻漏餡

陳吉仲又哽咽！獸醫師節大會提他忙到過世　再自嘲這件事笑了

Omicron襲台！症狀有哪些、第三劑怎麼選　10大QA懶人包一次看

高端超搶手！兒科醫揭「1原因」證實：已經打完了

喪夫7年！人妻想跟公公獨處「彷彿看到老公」　見婆婆被罵：突覺痛快

早餐配壯陽藥？女外送員見「1羞羞備註」不敢送　網笑：這是在救人

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

確診女清潔工「元旦連3天到歌友會打麻將」！每次待3小時

台灣捐血率世界第一！輔大學生拍出驕傲　投稿坎城青年創意競賽

簡訊收「徵飯店試住員」！「500字+照片」爽拿5萬　他揭暗黑真相

犀利美食家攜手國宴大廚老公　Podcast聊到你口水直流！

網路販售果乾果醬逾3成標示不合格　宣稱「天然」卻漏餡

陳吉仲又哽咽！獸醫師節大會提他忙到過世　再自嘲這件事笑了

Omicron襲台！症狀有哪些、第三劑怎麼選　10大QA懶人包一次看

高端超搶手！兒科醫揭「1原因」證實：已經打完了

喪夫7年！人妻想跟公公獨處「彷彿看到老公」　見婆婆被罵：突覺痛快

早餐配壯陽藥？女外送員見「1羞羞備註」不敢送　網笑：這是在救人

嚴守邊境！加強入境條件　蘇貞昌籲：航空公司一定要配合

統一獅10日展開訓練　胡金龍1月中報到披獅袍

席捲手機桌布！美輪明宏是誰？　86歲比女人還美「解密日本傳奇人物」

確診女清潔工「元旦連3天到歌友會打麻將」！每次待3小時

台灣捐血率世界第一！輔大學生拍出驕傲　投稿坎城青年創意競賽

快速圍堵疫病！新冠疫情闖防線　蘇貞昌：目前還沒有潰堤

黃竣民／都2022年了　國軍仍靠「伙食」招兵買馬！

簡訊收「徵飯店試住員」！「500字+照片」爽拿5萬　他揭暗黑真相

美專家建議「12至15歲孩童」接種輝瑞加強針　CDC最快本周實施

Lexus NX賣爆！賓士GLC休旅車還不改款　老司機急了：動作快一點

生活熱門新聞

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

台積電掛721元買22張　網封大學長

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

北捷「乘客都不拉」他驚呆　台北人爽笑

有家長確診！桃園觀音某國小緊急通知明停課

快訊／桃機清潔公司800多員工採檢結果出爐

確診者曾去過七星潭、山度空間

小孩餐廳「高分貝哭鬧」他怒公審　網戰翻

學生爸「家長群組獵豔」想壞壞　師怒踢出卻傻眼了

「養小孩每個月才2萬！」他批鄉民誤導大家不敢生

基本工資調漲慣老闆1招降薪　網看傻

全台連下2天！明最低溫有望迎雪　下波更凍探10℃

桃機確診再+3　鄭文燦深夜回應！啟動3項緊急措施

更多熱門

相關新聞

挺過公投備戰2022縣市長？陳吉仲回應了

挺過公投備戰2022縣市長？陳吉仲回應了

去年底四大公投民進黨大勝，接著各界關注焦點就是今年底縣市長選舉，其中，原本最緊張的反萊豬公投，在農委會主委陳吉仲大力宣傳下挺過，日前傳出被看好參選雲林縣長。陳吉仲今（6日）被問是否有意願參選肯定的回應了。

獨／農委會非上班時查自費打疫苗

獨／農委會非上班時查自費打疫苗

少女變花木蘭！專家育出文心蘭最新品種

少女變花木蘭！專家育出文心蘭最新品種

泰國郵包藏非洲豬瘟香腸！應變中心曝反映結果

泰國郵包藏非洲豬瘟香腸！應變中心曝反映結果

小豬別怕！農委會3招防非洲豬瘟

小豬別怕！農委會3招防非洲豬瘟

關鍵字：

獸醫師節農委會防檢局陳吉仲施泰華莊士德哽咽

讀者迴響

熱門新聞

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

《全明星》比賽爆意外！20歲藍隊主將急送醫

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

台積電掛721元買22張　網封大學長

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

國鼎飆漲67%「開盤8分鐘」暫停交易！他搶買75張　賺957萬

氣溫僅16度！APPLE遊花蓮「泳池辣照」曝光

驚！40多歲金控品牌長驟逝　 公司只說「職務調整」

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面