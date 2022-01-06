陳吉仲又哽咽！獸醫師節大會提他忙到過世　再自嘲這件事笑了

▲2020年第50屆獸醫師節慶祝大會，陳吉仲到場致詞、頒獎。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

2020年第50屆獸醫師節慶祝大會今（6日）舉行，農委會主委陳吉仲致詞，獸醫師們在第一線的辛苦，如之前牛結節疹，中興大學獸醫系教授莊士德到金門協助打疫苗，卻遭牛隻衝撞到腦震盪，還有防檢局前副局長施泰華更因忙公務過世，忍不住哽咽，但提到「保健食品」，他笑到台下的人也跟著笑。

陳吉仲表示，所有經濟動物防疫裡，台灣幾乎可以做到世界屬一屬二，50年來有多少獸醫師一點一滴付出，包括過去口蹄疫，若沒公職獸師努力怎麽可能拔針，沒有他們抓漏洞堵住最高風險，也不可能亞洲淪陷非洲豬瘟後，台灣還守住。禽流感流行時，大陸有傳有禽傳人，先進的日本、韓國爆發場數、撲殺數都遠高於台灣數十、百倍，甚至所有屠宰場和食品把關，和去年走私貓154隻撲殺過程，都是這些獸醫師執行，並力挺政策等，才確保國內持續成狂犬病非疫區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲接著提到，莊士德協助到金門打牛結節疹疫苗，被牛撞到受傷，施泰華更因執行公務，當時進行心臟瓣膜修補手術，術中發生主動脈剝離，造成大出血過世。講到這裡，陳吉仲在台上哽咽了起來，停頓好多秒，才繼續說。

最後陳吉仲說，台灣犬貓每年成長率都超過人口數增加，目前有250萬隻，寵物業者則近7000家，產值1年超過500億，只是有很多事農委會管不到，今年成立寵物管理科後，會比照人出生到死亡的管理體系，包括寵物保健食品等。只是說到這，他又笑著重提往事自嘲，「我說的是寵物的保健食品」，因去年反萊豬公投前他曾在節目上脫口，萊劑代謝很快，就像「人吃三餐，還會吃保健品」，引發不少風波。