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獨／非上班時查疫苗施打意願且要自費　農委會基層無薪加班引反彈

▲▼農委會在非上班時調查疫苗施打意願且要自費，等於無薪加班引發基層職員反彈。（圖／讀者提供）

記者許展溢、許敏溶／台北報導

台灣近期出現5例本土確診病例，指揮中心也催促並鼓勵民眾施打疫苗，但《ETtoday新聞雲》接獲農委會農水署職員投訴，指施打疫苗時間與費用應是指揮中心工作，但農委會竟在去年6月與12月，利用週末與晚上在LINE群組詢問基層職員施打意願且要馬上造冊，去年6月還調查一劑疫苗一千元者意願，讓基層主管得深夜與週末進行調查，等於無薪加班，也引發基層職員大反彈，但後續無任何下文，痛批農委會主委陳吉仲或某些高層為求表現，要求基層做些徒勞無功的工作。

▼農委會主委陳吉仲遭基層質疑為求表現，要求基層做些徒勞無功工作。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院經濟委員會 經濟部長王美花 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

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受到Omicron變異病毒肆虐影響，國際疫情持續延燒，指揮中心為鼓勵民眾打滿2劑疫苗，宣布從5日起到本月31日，各地方政府可提供18歲以上民眾200元（含）以下衛教品。

不過，《ETtoday新聞雲》接獲農委會農水署基層職員投訴，指在去年6月5日及去年12月11日，竟然接獲長官指示，指主委陳吉仲要詢問職員接種疫苗意願，因接獲指令時間剛好都在週末或晚上，還要基層主管儘速在LINE群組回報，導致基層主管得利用深夜或週末義務加班詢問各職員意願，甚至到了清晨四、五點還在回報。

▼農委會在去年6月調查基層職員疫苗施打意願，且要自費1千元，遭質疑與疫情指揮中心搶功。（圖／讀者提供）

▲▼農委會在非上班時調查疫苗施打意願且要自費，等於無薪加班引發基層職員反彈。（圖／讀者提供）

投訴者表示，疫苗明明都是公費施打，但去年6月調查時，上級長官還提及，陳吉仲要幫全台小組長爭取注射疫苗，費用為每人1千元，還要在週日晚上10時前回報，為了調查，從週六深夜忙到隔天早上，不僅假日無法休假，還被逼在假日無薪加班，但調查結果回報後卻不了了之，懷疑是陳吉仲或某些高層為求表現，才會在假日催促做一些徒勞無功的調查。

▲▼農委會在非上班時調查疫苗施打意願且要自費，等於無薪加班引發基層職員反彈。（圖／讀者提供）

▲▼農委會在非上班時調查疫苗施打意願，從週六晚上持續到隔天凌晨5點多，不僅無薪加班，也打擾員工休假，引發基層職員反彈。（圖／讀者提供）

▲▼農委會在非上班時調查疫苗施打意願且要自費，等於無薪加班引發基層職員反彈。（圖／讀者提供）

農委會表示，去年12月配合行政院調查疫苗施打第三劑疫苗意願，的確曾要求各下屬單位調查，但每個單位運作方式不同，但利用非上班傳訊息「是沒必要」。

農水署副署長陳衍源表示，去年時空背景和現在不一樣，去年6月是疫苗最缺時候，還有自費跟公費區別，會有爭取動作是為了配合指揮中心施打疫苗政策，達到全體免疫效果，預先調查注射意願並趕快造冊，但後續施打順序都是依照CDC安排和公費施打。

疫苗調查是否陳吉仲是下令或有誰揣摩上意，陳衍源說，不清楚為何有這樣事情，也不知道傳到後面變這樣，LINE群組傳的東西很難認定真假，但坦承的確是有進行疫苗注射調查與造冊，但只是先做準備，因為造冊有期限，若訊息傳遞造成同仁心裡不舒服是比較抱歉，但出發點只是要先做意願調查，若執行過程若同仁感到不被尊重，「真的比較抱歉」。

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