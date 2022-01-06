找到人了！蘇貞昌喊冤「誤會」　婉拒見太魯閣號罹難家屬理由曝

▲行政院長蘇貞昌6日下午視察指揮中心。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台鐵太魯閣號408車次出軌事故罹難者家屬組成團體，於去年底去信行政院，盼能親自向院長蘇貞昌陳情，加速推動台鐵改革，但卻被公務繁忙為由婉拒，該團體遂在臉書發起「協尋蘇貞昌」，並控蘇自事故後對家屬不聞不問。對此，蘇貞昌6日回應是誤會，悲劇發生後自己緊盯相關照福及台鐵改革，同仁也都在進行各方面努力。蘇強調，「我不是不見」，而是希望大家能夠對各方面準備好，希望相關的人不要有誤會。

台鐵太魯閣號408車次出軌事故罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」團體，他們3日透過臉書粉專發出「尋人啟事」，指罹難者家屬自去年4月2日後就未得到行政院長蘇貞昌關注及協助，同年12月23日，家屬們聯名寫信表達想見蘇貞昌，並透過政務委員兼行政院發言人羅秉成遞交給蘇，卻被回以蘇院長公務繁忙。

▲太魯閣事故家屬要向蘇貞昌陳情，卻見不到人。（圖／翻攝臉書）

蘇貞昌6日下午視察中央流行疫情指揮中心時被問到，日前太魯閣號離看者家屬在臉書發起「搜尋蘇院長」活動，他們認為您在去年4月後就對家屬不聞不問，甚至要見您，還被以公務繁忙為由拒絕，讓他們無法接受。

蘇貞昌回應，可能是誤會，從悲劇發生後，政府負起責任，用盡方法來照顧，包括自己也緊盯相關照福及台鐵改革，而交通部長王國材跟相關主管同仁，都在進行各方面努力跟工作，且都有跟他報告。

蘇貞昌說，就這次要求見面，他也請政務委員羅秉成和家屬聯絡，並要知道怎樣能把各方面，都能夠面對問題，大家一起理性討論清楚。蘇強調，「我不是不見」，而是希望大家能夠對各方面準備好，大家要見面或做什麼，都是為了解決問題；他也看到相關的同仁有做這方面努力，希望相關的人不要有誤會。