　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／桃機群聚擴大「共8人確診」　蘇貞昌下午1時視察指揮中心

▲金嗓歌友會跨年餐會現場。（圖／翻攝臉書／魯明哲）

▲金嗓歌友會跨年餐會現場。（圖／翻攝臉書／魯明哲）

記者蘇晏男／台北報導

桃園機場群聚染持續擴大，累計8人確診，其中1人曾連續5天前往「金嗓歌友會」，甚至參加歌友會跨年餐會。桃園市長鄭文燦今（6日）一早緊急召開記者會說明，並宣布該跨年餐會800多人採檢。針對疫情，行政院長蘇貞昌也新增行程，規劃下午1時到位在台北市中正區林森南路的中央流行疫情指揮中心視察。

指揮中心昨晚證實，新增3名桃園機場外包清潔人員確診，個案均為女性，年齡分別為1例50多歲及2例60多歲，Ct值分別為33.8、23.4及19.5，為案17230、案17238、案17239及17266同職場工作人員。

針對新增3本土確診，指揮中心也表示， 針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離，其餘未隔離員工，共768人，1月6日至7日，每日須以家用快篩自我檢測，並彙整報告提供前進指揮所，1月8日將再度安排全員PCR檢驗。另，已責成外包清潔公司嚴格確實執行員工健康監測，確保員工健康，以及早處理可能事件。

鄭文燦6日一早在記者會上透露，昨天新增的3例確診個案都是信實清潔公司大夜班的員工，初步了解3人中2人住桃園、1人住在新北，昨深夜都已經完成基本疫調，會匡列採檢相關人員；此外，為了確保大夜班清潔員工的安全，昨天已將91名同仁分送兩處集中檢疫所居家隔離。

鄭文燦指出，目前除了信實員工外，社區採檢結果都呈現陰性，顯示社區感染數為零，但其中一名確診的女清潔員曾連續5天到金嗓歌友會，疫調結果顯示，她在歌友會內的一個工作間中曾與人有近距離接觸，且12月31日當天還參加跨年餐會，由於該餐會採報名制，昨深夜已經造冊完成，初步清查共有800多人與會，目前正在進行採檢作業，截至上午8時許已採檢60多人，預計採檢作業將會在今天完成，後續結果會再向國人報告。

目前桃機群聚感染案累計8人確診，共有7名清潔員及1名防疫計程車司機，其中1名桃機停車場廁所清潔員（案17230）初步病毒基因定序是感染變異株「Omicron」。

ET快訊
網紅空姐偷吃「還被拍性愛片」GG了　被判賠1836萬
《全明星》爆意外！20歲藍隊主將「被抬上擔架送醫」
PTT表特聖女宣布當媽！超仙美照看不出「意外懷孕」
常經過防疫旅館！　見一幕嘆「出事不意外」
侯怡君報喜收到「好消息」！　留言刷整排：恭喜
歌友會「2小時完成270人採檢」　醫急了：有人沒來
快訊／桃機800多名清潔工「採檢結果出爐」
歌友會成員「約1000人」分7小隊！　牆貼滿活動照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林昶佐合體林靜儀拍片　最新CF曝光：團結作伙疼惜台灣

美國未列高風險國家　柯文哲：台灣一向是「政治凌駕科學」

影／賴清德拍片力挺林靜儀、林昶佐　「終止報復罷免歪風」

台灣將設2億美元「中東歐投資基金」　羅致政：強化立陶宛經貿關係

林昶佐罷免案9日投票　10大違法行為一次看！違反這件事可罰500萬

快訊／桃機群聚擴大「共8人確診」　蘇貞昌下午1時視察指揮中心

批民進黨「把其他黨當塑膠」　國民黨團：修憲不是兒戲

桃機清潔員1／2出現症狀　國民黨：蔡英文、鄭文燦當天站台林靜儀

快訊／修憲又卡關？國民黨立委不滿周春米當召委　嗆聲快閃離開

趙天麟：罷免案林昶佐可以過關　在國際社會是響亮訊息

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

YouTuber美麗妄娜突宣布頻道停更！　 「決定離開台灣」：沒什麼人喜歡我

林昶佐合體林靜儀拍片　最新CF曝光：團結作伙疼惜台灣

美國未列高風險國家　柯文哲：台灣一向是「政治凌駕科學」

影／賴清德拍片力挺林靜儀、林昶佐　「終止報復罷免歪風」

台灣將設2億美元「中東歐投資基金」　羅致政：強化立陶宛經貿關係

林昶佐罷免案9日投票　10大違法行為一次看！違反這件事可罰500萬

快訊／桃機群聚擴大「共8人確診」　蘇貞昌下午1時視察指揮中心

批民進黨「把其他黨當塑膠」　國民黨團：修憲不是兒戲

桃機清潔員1／2出現症狀　國民黨：蔡英文、鄭文燦當天站台林靜儀

快訊／修憲又卡關？國民黨立委不滿周春米當召委　嗆聲快閃離開

趙天麟：罷免案林昶佐可以過關　在國際社會是響亮訊息

林昶佐合體林靜儀拍片　最新CF曝光：團結作伙疼惜台灣

搶約第三劑一「莫」難求！北市2醫院額滿關診　高端接種數勝BNT

RCEP生效》沈榮欽／對台衝擊有限　揭「印太經濟架構」硬傷

嘉義男車內遭轟頭　警策動槍手到案！疑涉廢棄土方糾紛

NFL超級盃農曆年後2／14開打　美國疫情升溫尋場館備案

唱歌每分鐘狂噴「2.5萬顆病毒飛沫」！醫提研究警告：口罩不能脫

國鼎解盲先知！破萬張買單盤前賭贏　最多賺逾1.7倍

台北鄉民推薦！蚵仔滷肉飯豐腴海味嘴裡炸　兩倍大炸鮮蚵超少見

「3歲筋肉浩克」1歲半能搬家具！罹罕病迎轉機　長大健美身材走鐘

美輪阿姨爆紅！網認證「手機桌布換成她」招財又爆桃花　日都市傳說瘋傳

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

政治熱門新聞

吳慷仁籲勿鬆懈！釣出柯文哲喊：謝謝「寶寶」　網驚：大咖市長耶

Omicron攻破桃機　國民黨曝「關鍵這天」鄭文燦竟忙助選林靜儀

倒數48小時打「巷弄戰」　顏寬恒：這是一場萬箭穿心的選戰

倒數2天！林昶佐罷免門檻5萬8756票　五大投票須知一次看

北市某幼兒園74人採檢陰性「明天復課」

林昶佐若遭罷免會接棒補選立委？　王世堅：感謝大家推薦

桃機清潔員1／2出現症狀　國民黨：蔡英文、鄭文燦當天站台林靜儀

柯文哲冷風中獨站40分鐘　莊瑞雄爆：蔡英文其實很不開心

趙天麟：林昶佐可以過關在國際是響亮訊息

藍營傳動員癱瘓返鄉列車　綠委：國民黨認清自己失去年輕世代支持

立陶宛設台灣代表處後續「3套劇本」　前外交官：中共吞不下這口氣

韓國瑜復出時間有玄機！　黃暐瀚揪一關鍵：他顯然沒有要等了

練膽識增曝光　市議員新人搶登「靜昶守護」舞台亮相

快訊／桃機群聚擴大　蘇貞昌將視察指揮中心

更多熱門

相關新聞

歌友會成員「約1000人」分7小隊！牆貼滿活動照

歌友會成員「約1000人」分7小隊！牆貼滿活動照

桃機群聚擴大，目前累計已8例確診，而其中一名確診的女清潔人員連續5天前往中壢區榮民南路上的金嗓歌友會，還參加800多人的跨年晚會。據悉，該歌友會成員高達1000左右，還分成7個小隊，每個小隊以動物命名，而在該歌友會的據點，牆上也貼了滿滿的活動花絮，可見該歌友會之活躍。

金嗓歌友會「會員有千人」　篩檢現場曝光

金嗓歌友會「會員有千人」　篩檢現場曝光

清潔工金嗓歌友會打工　還窩房間打麻將

清潔工金嗓歌友會打工　還窩房間打麻將

快訊／確診清潔員歌友會跨年　800人採檢中

快訊／確診清潔員歌友會跨年　800人採檢中

桃機確診再+3　鄭文燦深夜回應！啟動3項緊急措施

桃機確診再+3　鄭文燦深夜回應！啟動3項緊急措施

關鍵字：

蘇貞昌清潔員桃園桃園機場歌友會

讀者迴響

熱門新聞

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

台積電掛721元買22張　網封大學長

氣溫僅16度！APPLE遊花蓮「泳池辣照」曝光

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

失業壓力大　老師2021年最後一天輕生

驚！40多歲金控品牌長驟逝　 公司只說「職務調整」

有家長確診！桃園觀音某國小緊急通知明停課

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面