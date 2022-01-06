快訊／桃機群聚擴大「共8人確診」　蘇貞昌下午1時視察指揮中心

▲金嗓歌友會跨年餐會現場。（圖／翻攝臉書／魯明哲）

記者蘇晏男／台北報導

桃園機場群聚染持續擴大，累計8人確診，其中1人曾連續5天前往「金嗓歌友會」，甚至參加歌友會跨年餐會。桃園市長鄭文燦今（6日）一早緊急召開記者會說明，並宣布該跨年餐會800多人採檢。針對疫情，行政院長蘇貞昌也新增行程，規劃下午1時到位在台北市中正區林森南路的中央流行疫情指揮中心視察。

指揮中心昨晚證實，新增3名桃園機場外包清潔人員確診，個案均為女性，年齡分別為1例50多歲及2例60多歲，Ct值分別為33.8、23.4及19.5，為案17230、案17238、案17239及17266同職場工作人員。

針對新增3本土確診，指揮中心也表示， 針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離，其餘未隔離員工，共768人，1月6日至7日，每日須以家用快篩自我檢測，並彙整報告提供前進指揮所，1月8日將再度安排全員PCR檢驗。另，已責成外包清潔公司嚴格確實執行員工健康監測，確保員工健康，以及早處理可能事件。

鄭文燦6日一早在記者會上透露，昨天新增的3例確診個案都是信實清潔公司大夜班的員工，初步了解3人中2人住桃園、1人住在新北，昨深夜都已經完成基本疫調，會匡列採檢相關人員；此外，為了確保大夜班清潔員工的安全，昨天已將91名同仁分送兩處集中檢疫所居家隔離。

鄭文燦指出，目前除了信實員工外，社區採檢結果都呈現陰性，顯示社區感染數為零，但其中一名確診的女清潔員曾連續5天到金嗓歌友會，疫調結果顯示，她在歌友會內的一個工作間中曾與人有近距離接觸，且12月31日當天還參加跨年餐會，由於該餐會採報名制，昨深夜已經造冊完成，初步清查共有800多人與會，目前正在進行採檢作業，截至上午8時許已採檢60多人，預計採檢作業將會在今天完成，後續結果會再向國人報告。

目前桃機群聚感染案累計8人確診，共有7名清潔員及1名防疫計程車司機，其中1名桃機停車場廁所清潔員（案17230）初步病毒基因定序是感染變異株「Omicron」。