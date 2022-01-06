網路販售果乾果醬逾3成標示不合格　宣稱「天然」卻漏餡

▲蝦皮網站「陳媽果干」販售的「無糖火龍果乾/無糖紅龍果乾」商品未標示有效日期。（圖／摘自蝦皮網站）

記者許敏溶／台北報導

受疫情影響，網路購買食品已成為民眾主要消費管道之一，而根據行政院消保處今（6日）公布針對網路購買的25件市售果乾與果醬進行調查，在防腐劑及甜味劑檢驗都合格，但有8件包裝標示不合格，等於超過3成不合格，其中2件還標示「天然」產品，實際卻是人工製品，消保會指出，標榜天然卻是人工製品，涉嫌標示不實、誇張或易生誤解標示，最高可依食安法處400萬元罰鍰。

去年受到疫情影響，民眾減少外出，民眾在網路購物消費反而增加，消保會為了解並保障消費者權益，去年9月至10月初，在網路購買25件市售果乾與果醬，並委託台灣商品檢驗驗證中心進行防腐劑及甜味劑檢驗，今天公布檢測結果。

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消保會表示，在防腐劑及甜味劑檢驗部分，結果25件全部合格，但有8件包裝標示不合格，其中「陳媽果干」販售的「無糖火龍果乾/無糖紅龍果乾」、「和之心」販售的「精選無糖鳳梨果乾」，上述兩件商品未標示有效日期；另愛蜜莉販售的「檸檬鳳梨果醬」，除負責廠商名稱及地址資訊標示不完整，且和「良食生活」販售的「天然酸櫻桃果醬」一樣，宣稱「天然」，產品卻為人工製作，違反「標示不實、誇張或易生誤解之標示」，目前上述兩件產品在網站上已經無法查詢與購買。

消保會指出，8件不合格產品，已移請地方政府衛生機關依法處理，根據食安法規定，未依規定標示者可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並依命其限期改正；另「標示不實、誇張或易生誤解標示者」，依食安法可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰，並命廠商限期改正。

消保會提醒製造商，經加工製成產品不得宣稱「天然」，「營養標示數字」及「有效日期」要是完整，購物網站應慎選上架商品，隨時檢視產品有無依規定進行標示，未符合規定標示商品應立即下架，避免違法並有效維護消費者權益。

春節將近，消保會也建議民眾，網路購物下訂前，應檢視商家有無清楚標示商品資訊、有無實驗室檢驗報告、商家上架時間長短及其他消費者回饋訊息等，可多加選購具有「有機農產品」及「產銷履歷」標章的果乾或果醬，買得安心，吃的也放心。