　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網路販售果乾果醬逾3成標示不合格　宣稱「天然」卻漏餡

▲▼蝦皮網站「陳媽果干」販售的「無糖火龍果乾/無糖紅龍果乾」商品未標示有效日期。（圖／摘自蝦皮網站）

▲蝦皮網站「陳媽果干」販售的「無糖火龍果乾/無糖紅龍果乾」商品未標示有效日期。（圖／摘自蝦皮網站）

記者許敏溶／台北報導

受疫情影響，網路購買食品已成為民眾主要消費管道之一，而根據行政院消保處今（6日）公布針對網路購買的25件市售果乾與果醬進行調查，在防腐劑及甜味劑檢驗都合格，但有8件包裝標示不合格，等於超過3成不合格，其中2件還標示「天然」產品，實際卻是人工製品，消保會指出，標榜天然卻是人工製品，涉嫌標示不實、誇張或易生誤解標示，最高可依食安法處400萬元罰鍰。

去年受到疫情影響，民眾減少外出，民眾在網路購物消費反而增加，消保會為了解並保障消費者權益，去年9月至10月初，在網路購買25件市售果乾與果醬，並委託台灣商品檢驗驗證中心進行防腐劑及甜味劑檢驗，今天公布檢測結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消保會表示，在防腐劑及甜味劑檢驗部分，結果25件全部合格，但有8件包裝標示不合格，其中「陳媽果干」販售的「無糖火龍果乾/無糖紅龍果乾」、「和之心」販售的「精選無糖鳳梨果乾」，上述兩件商品未標示有效日期；另愛蜜莉販售的「檸檬鳳梨果醬」，除負責廠商名稱及地址資訊標示不完整，且和「良食生活」販售的「天然酸櫻桃果醬」一樣，宣稱「天然」，產品卻為人工製作，違反「標示不實、誇張或易生誤解之標示」，目前上述兩件產品在網站上已經無法查詢與購買。

消保會指出，8件不合格產品，已移請地方政府衛生機關依法處理，根據食安法規定，未依規定標示者可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並依命其限期改正；另「標示不實、誇張或易生誤解標示者」，依食安法可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰，並命廠商限期改正。

消保會提醒製造商，經加工製成產品不得宣稱「天然」，「營養標示數字」及「有效日期」要是完整，購物網站應慎選上架商品，隨時檢視產品有無依規定進行標示，未符合規定標示商品應立即下架，避免違法並有效維護消費者權益。

春節將近，消保會也建議民眾，網路購物下訂前，應檢視商家有無清楚標示商品資訊、有無實驗室檢驗報告、商家上架時間長短及其他消費者回饋訊息等，可多加選購具有「有機農產品」及「產銷履歷」標章的果乾或果醬，買得安心，吃的也放心。

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
《乘風破浪的姐姐3》名單瘋傳！　驚見「3台灣天后」
嘉義2車對撞「竟變道路藝術」　網驚：不可思議的平衡
Omicron襲台！　第三劑怎選「10大QA」一次看
高端搶翻了！醫揭「1原因」證實：已經打完了
義美送的「報恩小泡芙」去了哪裡？　立陶宛媒體人曝正解
歌友會大媽不怕！　比YA自曝：昨天才去南投
一代傳奇劉媽媽苦撐　夜店一切為六「還是租不掉」
「歌友會800人跨年現場」影片曝！人多嗨到爆　距離近到要側身

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診女清潔工「元旦連3天到歌友會打麻將」！每次待3小時

台灣捐血率世界第一！輔大學生拍出驕傲　投稿坎城青年創意競賽

簡訊收「徵飯店試住員」！「500字+照片」爽拿5萬　他揭暗黑真相

犀利美食家攜手國宴大廚老公　Podcast聊到你口水直流！

網路販售果乾果醬逾3成標示不合格　宣稱「天然」卻漏餡

陳吉仲又哽咽！獸醫師節大會提他忙到過世　再自嘲這件事笑了

Omicron襲台！症狀有哪些、第三劑怎麼選　10大QA懶人包一次看

高端超搶手！兒科醫揭「1原因」證實：已經打完了

喪夫7年！人妻想跟公公獨處「彷彿看到老公」　見婆婆被罵：突覺痛快

早餐配壯陽藥？女外送員見「1羞羞備註」不敢送　網笑：這是在救人

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

貴賓6寶洗香香一見爸肉球猛抓牆　老么Q彈狂跳迎接他楞：多久沒見

確診女清潔工「元旦連3天到歌友會打麻將」！每次待3小時

台灣捐血率世界第一！輔大學生拍出驕傲　投稿坎城青年創意競賽

簡訊收「徵飯店試住員」！「500字+照片」爽拿5萬　他揭暗黑真相

犀利美食家攜手國宴大廚老公　Podcast聊到你口水直流！

網路販售果乾果醬逾3成標示不合格　宣稱「天然」卻漏餡

陳吉仲又哽咽！獸醫師節大會提他忙到過世　再自嘲這件事笑了

Omicron襲台！症狀有哪些、第三劑怎麼選　10大QA懶人包一次看

高端超搶手！兒科醫揭「1原因」證實：已經打完了

喪夫7年！人妻想跟公公獨處「彷彿看到老公」　見婆婆被罵：突覺痛快

早餐配壯陽藥？女外送員見「1羞羞備註」不敢送　網笑：這是在救人

嚴守邊境！加強入境條件　蘇貞昌籲：航空公司一定要配合

統一獅10日展開訓練　胡金龍1月中報到披獅袍

席捲手機桌布！美輪明宏是誰？　86歲比女人還美「解密日本傳奇人物」

確診女清潔工「元旦連3天到歌友會打麻將」！每次待3小時

台灣捐血率世界第一！輔大學生拍出驕傲　投稿坎城青年創意競賽

快速圍堵疫病！新冠疫情闖防線　蘇貞昌：目前還沒有潰堤

黃竣民／都2022年了　國軍仍靠「伙食」招兵買馬！

簡訊收「徵飯店試住員」！「500字+照片」爽拿5萬　他揭暗黑真相

美專家建議「12至15歲孩童」接種輝瑞加強針　CDC最快本周實施

Lexus NX賣爆！賓士GLC休旅車還不改款　老司機急了：動作快一點

生活熱門新聞

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

台積電掛721元買22張　網封大學長

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

北捷「乘客都不拉」他驚呆　台北人爽笑

有家長確診！桃園觀音某國小緊急通知明停課

快訊／桃機清潔公司800多員工採檢結果出爐

確診者曾去過七星潭、山度空間

小孩餐廳「高分貝哭鬧」他怒公審　網戰翻

學生爸「家長群組獵豔」想壞壞　師怒踢出卻傻眼了

「養小孩每個月才2萬！」他批鄉民誤導大家不敢生

基本工資調漲慣老闆1招降薪　網看傻

全台連下2天！明最低溫有望迎雪　下波更凍探10℃

桃機確診再+3　鄭文燦深夜回應！啟動3項緊急措施

更多熱門

相關新聞

機車租賃新規範明年元旦上路

機車租賃新規範明年元旦上路

由於現行機車租賃定型化契約不具強制力，加上近3年共享機車爭議大增超過8倍，行政院消保會今（7日）表示，已經審議通過「機車租賃定型化契約應記載及不得記載事項（草案）」，明確記載租賃資訊，包括契約應載明租金、租賃費率計算方式，而消費者應於約定範圍內使用機車，並明定消費者在租賃期間衍生停車費用，以及違反雙方約定所產生罰鍰，都應由消費者負擔，該規定預計明年1月1日生效上路。

消保處修法禁業者自訂免責條款

消保處修法禁業者自訂免責條款

台版檸檬車法案修正版審議通過

台版檸檬車法案修正版審議通過

破解三倍券去好市多套現3000　IT大臣唐鳳出招因應

破解三倍券去好市多套現3000　IT大臣唐鳳出招因應

張文傑／販售虛偽標記商品恐觸法

張文傑／販售虛偽標記商品恐觸法

關鍵字：

消保會果乾果醬標示不實

讀者迴響

熱門新聞

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

《全明星》比賽爆意外！20歲藍隊主將急送醫

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

台積電掛721元買22張　網封大學長

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

網紅張比比偷腥攝影師！丈夫求償金額曝

國鼎飆漲67%「開盤8分鐘」暫停交易！他搶買75張　賺957萬

氣溫僅16度！APPLE遊花蓮「泳池辣照」曝光

驚！40多歲金控品牌長驟逝　 公司只說「職務調整」

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面