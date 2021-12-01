降低電子支付消費爭議　消保處修法禁業者自訂免責條款

▲為降低電子支付消費爭議，消保處修法禁止業者自訂免責條款。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許敏溶／台北報導

電子支付已經成為新興消費趨勢，卻也衍生不少消費爭議，行政院消保會今（1日）通過金管會研擬的電子支付定型化契約修正草案，除針對電子支付帳戶、記名式儲值卡掛失止付後須報案自清要件具體化，同時也明訂契約中不得記載儲值卡「超過使用期限、未使用完的餘額不得退費」等事項，禁止業者自訂免責條款，並開放外籍移工使用小額支付。

越來越多民眾使用電子支付，也導致電子支付（例如街口支付）和電子票證（例如悠遊卡）界限越來越模糊，根據金管會統計，目前專營電子支付機構，共有國際連、橘子支、街口支付、歐付寶、簡單行動支付、悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫等9家業者。

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▲消保處修法禁止業者自訂免責條款。（示意圖／取自免費Pixabay）

不過，電子支付也爆發不少消費爭議，像是業者針對儲值卡，會標示「超過使用期限、未使用完的餘額不得退費」，導致消費者權益受損，行政院消保會今通過金管會研擬的「電子支付機構業務定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，保障消費者權益。

行政院消保處簡任秘書陳星宏表示，修正草案中，和消費者比較相關的，就是明定掛失止付手續，並禁止訂立業者免責條款，當消費者的電子支付帳戶或記名式儲值卡遇有冒用或盜用情事時，明定業者不得於契約中記載「在業者未辦妥防範措施前，消費者因此所生損失，一律由消費者負擔」，藉此維護消費者權益。

過去部分業者對悠遊卡或一卡通等儲值卡，訂立「超過使用期限、未使用完的餘額不得退費」等規定，陳星宏指出，新的草案也明定，業者不得在契約中記載儲值卡「超過使用期限、未使用完的餘額不得退費」，或「其他不合理的使用限制」，藉此保障消費者權益，但是根據政府相關規定發行的特種儲值卡者，像是各縣市政府核發社會福利卡，則依其規定辦理。

此外，陳星宏表示，為使消費者有更好消費體驗，並改善外籍移工匯兌不便，修正草案也擴大電子支付機構業務服務內容，使消費者擁有更多的選擇，電子支付機構除開放商品禮券及紅利積點等服務外，也開放外籍移工等對象可辦理國內外小額匯兌服務，日後匯兌服務不再僅限於向銀行辦理。