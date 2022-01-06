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3歲童遭膠條虐打+罰站頭撞牆　住院88天死亡！狠父母下場曝

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北市1名3歲大女童因睡眠作息不正常，父母竟命她罰站甚至虐打，某天因突嘔吐送醫急救，在醫院待了88天後死亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市相差8歲父母，因3歲大的女兒睡眠習慣不正常，聯手打小孩，狠心的父親甚至向老婆提議，命令女兒在牆壁前罰站。女童因睡眠不足，頭部撞到牆壁，導致額頭受有5處瘀傷。同年，女童因嘔吐緊急送醫，住院88天後去世。士林地檢署偵結，依成年人共同故意對兒童犯傷害等罪，將這對失職父母提起公訴。

起訴指出，2019年9月16日左右至同年9月21日，這對狠心父母基於對兒童傷害故意，在汐止住處，謝姓父親持膠條打3歲大女兒（2016年出生），同年9月23日蔡姓母親則徒手打女兒手臂。

9月23日當天，因女童有睡眠不正常狀況，謝父卻在下午4時許向老婆提議要女兒站在牆壁前罰站，但2人明知女兒因睡眠不足仍持續要孩子罰站。女童因2次罰站導致體力不濟，頭部撞到牆後跌倒，受有額頭5處瘀傷、嘴唇左內側有裂傷等其他傷。

同天晚間10時許，女童身體突然有異狀嘔吐不止，父母緊急將孩子送往國泰醫院就診，再轉往三軍總醫院，女童在住院治療88天後，同年12月19日宣告死亡，醫院同時也通報北市家防中心。

偵查時，這對父母坦承有對孩子施虐，但口徑一致表示「有些傷不是我造成」，經法醫相驗解剖後，認定為「自然死」事實。

家防中心懷疑謝父、蔡母涉犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪，他們則辯稱「小孩常常東撞西撞，有時候會撞到頭」，經送臺大醫院鑑定結果，認為應該考慮為「受虐腦傷後」所導致的死亡。

檢察官勘驗驗傷診斷書、臺大醫院鑑定、現場勘驗筆錄、被害人照片及現場照片等，認定孩子死因與父母施虐無直接關係，依違反兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害罪嫌提起公訴，建請法院加重其刑；至於，涉犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪，應無其他積極證據可證明，予以不起訴，雖然家防中心請求將2人送測謊，釐清孩子是否因遭到傷害而死亡，已有疑義，故認無送測謊必要。

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