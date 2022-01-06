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臥龍洞3死扯出負能量驅魔案　前女友遭討千萬黃金抹布賠光積蓄

記者黃翊婷／綜合報導

南投埔里古道臥龍洞3屍命案，死者王姓女子的母親向媒體公開一封手寫信，指控女兒是受到另一名范姜姓死者的戴姓女友誣告「含冤而死」。不過，戴女的雙親反控，是3人以宗教理由洗腦，還逼簽本票，例如聲稱誤拿抹布要求賠償要價1000萬元的黃金抹布、害培栽感染負能量求償20萬元等等。

▲▼南投臥龍古道3屍命案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲王母的手寫信。（圖／記者高堂堯翻攝）

臥龍洞命案要從跨年當天有登山民眾發現一具吊掛男屍講起，警方經查確認死者為范姜姓男子，而同行的郭姓男子、王姓女子行蹤成謎。隨後，搜救人員4日在距離吊掛男屍處約200公尺的地方，尋獲郭、王情侶檔的遺體。

王母得知死訊後相當難過，並向媒體公開一封手寫信，指控對象是范姜姓男子的戴姓前女友，「被妳（戴女）誣告的3個人已含冤而死，我要妳一輩子良心不安」、「媽媽的心肝寶貝，媽媽能做的只有這些，司法不公、司法不公、司法不公，沒能還妳（王女）清白」。

▲跑山獸太太羅勃依婉首次參與山搜，就發現臥龍洞情侶遺體。（圖／羅勃依婉提供）

▲跑山獸太太羅勃依婉首次參與山搜，協助尋獲臥龍洞情侶遺體。（圖／羅勃依婉提供）

根據《自由時報》報導，戴女的家屬曾向警方報案，稱女兒被范姜姓男友以宗教理由帶到南投同居，期間不斷洗腦，說她全身都是負能量需要驅魔，還設計各種事件逼簽本票，例如王女以誤拿抹布為由，要求范姜男、女兒賠償1000萬元的黃金抹布，或是以盆栽被她的負能量感染，求償20萬元，導致女兒賠光積蓄，被找到時已經精神失常、遍體鱗傷，警方也有在租屋處找到部分本票。

不過，戴女家屬指控的這起案件目前尚未偵結。至於戴女本人，從臥龍洞命案傳開之後，她一直沒有露面；據了解，她家住新竹，是在前年與范姜男私下交往並自行離家，當時家屬有報警協尋，加上被尋獲時身上有傷勢，家屬一氣之下控告范姜男等3人傷害、恐嚇取財，但3人的死因是否與此官司有關，仍有待檢警進一步調查釐清。

▼臥龍洞3屍命案，詳細的死因仍有待檢驗。（圖／記者高堂堯攝、翻攝）

▲埔里臥龍洞命案情侶檔遺體今相驗解剖。（圖／記者高堂堯攝、翻攝）

▲埔里臥龍洞命案情侶檔遺體今相驗解剖。（圖／記者高堂堯攝、翻攝）

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