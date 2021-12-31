便當吃到菸頭「求償3萬6」控店家很囂張！老闆喊冤曝真相：太超過

▲便當裡有菸頭。（圖／翻攝自FB爆料公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

一名消費者花了6百多元訂便當，結果其中一個便當裡出現菸頭，太太吃完後身體不舒服，店家表示店內禁止吸菸，且員工無人抽菸，但為了表示誠意，可以整單退費，並且支付太太的醫療費用，怎料消費者卻求償3萬6千元，否則就要提告，店家認為金額太高，不符合比例原則因此拒絕，雙方未達成共識。

一名女網友在臉書「爆料公社公開版」發文，吃到菸頭加料的便當，店家卻說店裡無人抽菸，且叫他們直接去告消保官，原PO覺得委屈，「好心告知確得到這樣回應，可能生意好到囂張了！」

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但店家隨即PO文澄清，接到客訴電話的第一時間，有告知「會馬上去退費並了解事情」，也願意整單退費，但消費者卻指出「老婆吃到菸頭，很生氣，身體不舒服」。店家表示，店內不止禁菸且沒有人抽菸，不過仍願意負責，也請對方到醫院檢查，醫療費用由店家支付，事後也會包紅包做賠償。

▲店家澄清還原真相。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）

不過消費者卻不滿意，要求店家給出3萬6千元的賠償金，否則就要去消保會提告，不過店家認為金額超過比例原則，「我們不可能接受這種條件，尊重他的提告動作，然後，就上爆料公社了」。

在調解的過程中，消費者一直強調「老婆不開心」，店家表示「是你老婆不開心沒拿到3萬6，還是要過年了另有其他動機呢？怎麼電話裡面講的要36000的金額都不敢PO，完全顛倒是非啊，怎麼店家不問來源狀況下直接想賠償，請太太去看醫生這些都沒有說呢？」

店家也無奈嘆說，「只能說真的運氣不太好」，店家就是是全程帶手套、口罩、帽子，冰箱裡面的東西都有上蓋分裝，冰箱內沒有個人的飲用品，全程使用國產肉品，無列管食品添加物、無嫩精、無防腐，倉儲擺放離地15公分等等，「最重要的是，就真的沒人抽煙，總之已經交由公司律師處置了」。

▼消費者指控店家不負責。（圖／翻攝自FB爆料公社公開版）